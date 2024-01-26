Кремль назвал неверным сообщение Bloomberg о «мирных сигналах» по Украине
Кремль опроверг сообщение агентства Bloomberg о том, что Москва посылала сигналы о готовности к переговорам по Украине, которые включали в себя возможность отказа от требования нейтрального статуса для соседней страны.
«Нет, это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РБК.
Bloomberg сообщил, что Москва по неофициальным каналам через посредника в декабре передала сигналы о готовности к переговорам по Украине. По словам источников агентства, близких к Кремлю, Москва может рассмотреть возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины и от требования к Киеву не вступать в НАТО, но будет настаивать на признании контроля над территориями, которые занимают российские войска.
В декабре про непубличные сигналы из Москвы о готовности к переговорам сообщала New York Times. По словам источников издания, по крайней мере с сентября посредники передавали, что Путин открыт для обсуждения прекращения огня на Украине и заморозке боевых действий на нынешних позициях.
«Украина сама будет решать, вести ли переговоры с Россией, когда и как», — подчеркивают в Белом доме.
В декабре Путин сказал, что «мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», а Россия своих целей не меняла. «Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе», — перечислил президент России.
В Госдепартаменте рассказывали о планах поставить власти России перед дилеммой: либо согласиться на переговоры на условиях Украины, либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление». «Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне», — сказал первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
Власти Украины предлагают завершить конфликт на условиях «формулы мира», которая предусматривает возвращение границ 1991 года, фиксацию завершенности конфликта и выплату компенсаций.
Российская сторона отклоняет любые мирные инициативы, которые не предусматривают ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы