Кремль назвал неверным сообщение Bloomberg о «мирных сигналах» по Украине

Bloomberg сообщил, что Россия может отказаться от требования к Украине не вступать в НАТО. Пресс-секретарь российского президента назвал эти сведения абсолютно не соответствующими действительности

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Кремль опроверг сообщение агентства Bloomberg о том, что Москва посылала сигналы о готовности к переговорам по Украине, которые включали в себя возможность отказа от требования нейтрального статуса для соседней страны.

«Нет, это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РБК.

Bloomberg сообщил, что Москва по неофициальным каналам через посредника в декабре передала сигналы о готовности к переговорам по Украине. По словам источников агентства, близких к Кремлю, Москва может рассмотреть возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины и от требования к Киеву не вступать в НАТО, но будет настаивать на признании контроля над территориями, которые занимают российские войска.

В декабре про непубличные сигналы из Москвы о готовности к переговорам сообщала New York Times. По словам источников издания, по крайней мере с сентября посредники передавали, что Путин открыт для обсуждения прекращения огня на Украине и заморозке боевых действий на нынешних позициях.

«Украина сама будет решать, вести ли переговоры с Россией, когда и как», — подчеркивают в Белом доме.

В декабре Путин сказал, что «мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», а Россия своих целей не меняла. «Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе», — перечислил президент России.

В Госдепартаменте рассказывали о планах поставить власти России перед дилеммой: либо согласиться на переговоры на условиях Украины, либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление». «Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне», — сказал первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.