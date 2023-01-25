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Военная операция на Украине ,  
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Словакия заявила о готовности обсудить передачу Украине МиГ-29

Словакия заявила о готовности обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29
Министр обороны Ярослав Надь выразил готовность обсудить поставку на Украину истребителей в случае заинтересованности Киева и одобрения стран-союзников
МиГ-29
МиГ-29 (Фото: Wikimedia Commons)

Словакия готова обсудить поставку на Украину своих истребителей МиГ-29, заявил министр обороны республики Ярослав Надь в ходе онлайн-брифинга в медиацентре «Одесса — Украина», сообщает УНИАН.

«Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии», — сказал Надь.

По его словам, решение будет приниматься с учетом заинтересованности Киева, а также с учетом позиции стран-союзников.

«Мы сейчас это обсуждаем, мы хотели бы передать их [МиГ-29] именно Украине», — подчеркнул глава Минобороны.

Братислава также выразила готовность вести переговоры о передаче Киеву танков Т-72.

«Мы понимаем потребность Украины в приобретении как можно большего количества тяжелой наземной техники и готовы говорить о немедленном предоставлении словацких танков Т-72, но только в случае адекватной замены», — пояснила пресс-секретарь Минобороны Мартина Коваль-Какащикова. Пока, по ее словам, таких переговоров не ведется. Сейчас вооруженные силы страны оснащены 30 танками Т-72.

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В декабре прошлого года словацкая армия получила от Германии первый танк Leopard 2. Всего ФРГ пообещала предоставить 15 боевых машин в обмен на военную помощь Украине.

О готовности передать Украине МиГ-29 Словакия заявляла еще летом прошлого года. Однако взамен она требовала предоставить ей более современные истребители или выкупить у нее существующие. У Словакии есть 11 МиГ-29 советского производства, которые считаются устаревшими. Премьер-министр Эдуард Хегер просил взамен американские истребители F-16.

Власти России критикуют поставки оружия Украине, заявляя, что подобные действия ведут к затягиванию конфликта.

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Теги
Елена Чернышова
Словакия Украина МиГ-29 Военная операция на Украине поставки оружия
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