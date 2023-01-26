МИД: появление миссии ЕС в Армении приведет к обострению противоречий с Азербайджаном

МИД предупредил о реакции российских миротворцев на миссию ЕС в Карабахе

ЕС объявил о создании миссии на границе Армении и Азербайджана по запросу Еревана 23 января. МИД предупредил, что появление европейских наблюдателей может привести к конфронтации, российские миротворцы продолжат работу в регионе

Армянское село на границе с Азербайджаном (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Учреждение в Армении в связи с приграничным конфликтом с Азербайджаном новой миссии Евросоюза приведет к обострению существующих противоречий в регионе, говорится в заявлении на сайте МИДа России.

«Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия», — сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что «ключевым фактором» обеспечения безопасности в регионе останется российский миротворческий контингент и российские пограничники, которые служат на армянских рубежах. «Они будут реагировать на поведение есовских наблюдателей с учетом развития ситуации «на земле», — уточнили в МИДе.

Евросоюз согласовал направление новой мониторинговой миссии в Армению по запросу республики 23 января. Предыдущая работала с октября прошлого года вдоль международно признанной границы страны с Азербайджаном.

Новая миссия рассчитана на два года, она также будет патрулировать границу. Ее задача — «повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений» между Баку и Ереваном.





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