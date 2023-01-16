Песков заявил, что статья Медведчука «вызывает большой интерес»

Виктор Медведчук (Фото: РИА Новости)

В Кремле не могут точно сказать, читал ли Владимир Путин статью экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука в «Известиях». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин. Она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес», — сказал Песков.

Также Пескова спросили, встречался ли Путин с Медведчуком после того, как был произведен его обмен. «Оставляю без ответа этот вопрос», — сказал Песков.

Виктор Медведчук — кум российского президента Владимира Путина. Деятельность его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) на Украине была приостановлена весной прошлого года, в стране против политика открыто несколько уголовных дел, в том числе о госизмене, его отправили под домашний арест.

В феврале 2022 года МВД Украины сообщило о побеге Медведчука из-под стражи, в апреле его задержали. Медведчука передали России в результате обмена пленными между Киевом и Москвой в октябре.

В понедельник в газете «Известия» появилась статья украинского политика. В ней Медведчук выступил за создание на Украине нового политического движения из тех, кто против того, чтобы страна «стала местом геополитических разборок». По его мнению, украинцам «для спасения страны» нужно начать строить демократию и открывать гражданский диалог «без западных кураторов». Без точки зрения о «другой Украине» «этот кошмар никогда не закончится», считает Медведчук.