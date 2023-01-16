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Медведчук призвал создать новое движение для «спасения» Украины

Виктор Медведчук призвал создать движение против геополитических разборок на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

На Украине необходимо создать политическое движение из тех, кто против того, чтобы страна «стала местом геополитических разборок», написал руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук в статье для «Известий».

По его мнению, украинцам «для спасения страны» нужно начать строить демократию и открывать гражданский диалог «без западных кураторов». Без точки зрения «другой Украины» «этот кошмар никогда не закончится», считает Медведчук.

«Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок», — пишет он.

Медведчук полагает, что после окончания холодной войны страны НАТО и США стали считать себя победителями, территорию бывшего СССР — своей «законной добычей», а попытки России влиять на украинскую политику — безосновательными. «Выдавливание России из Европы» привело к появлению на Украине «антироссийской политики на уровне государственной идеологии», заявил политик. Однако «антироссийские настроения ничего, кроме горя и нищеты, Украине не приносили», уверен он. Если же Европа продолжит продвигать «политику ненависти и непримиримости», «то ее затянет в войну, возможно, и в ядерную», предупреждает Медведчук.

Виктор Медведчук — кум российского президента Владимира Путина. Деятельность его партии на Украине приостановлена весной прошлого года, в стране против политика открыто несколько уголовных дел, в том числе о госизмене, его отправили под домашний арест.

В феврале 2022 года МВД Украины сообщило о побеге Медведчука из-под стражи, в апреле его задержали. Оппозиционера передали России в результате обмена пленными между Киевом и Москвой в октябре.

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В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука гражданства, а Верховная рада — мандата.

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Персоны
Виктор Медведчук Украина

Виктор Медведчук

политик, бывший глава администрации президента Украины, экс-глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Украина), бывший депутат

7 августа 1954 года
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