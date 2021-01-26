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Отравление Навального ,  
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Следователи доложили Бастрыкину о 20 уголовных делах по акциям 23 января

«Основная масса» уголовных дел, возбужденных по итогам акций в поддержку Алексея Навального, касается насилия против представителей власти, сообщили в СК
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Цветном бульваре в Москве
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Цветном бульваре в Москве (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

На совещании с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным его подчиненные доложили, что по итогам не согласованных с властями акций протеста 23 января было возбуждено 20 уголовных дел, «основная масса» — по уголовной статье о применении насилия против представителя власти. Сообщение опубликовано на сайте СК. На совещании присутствовали руководители подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов и образовательных учреждений СК.

«Главе ведомства доложено о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения. Основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В рамках расследуемых уголовных дел задержаны лица, причастные к совершению преступлений», — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин «указал на необходимость» установить всех причастных к преступлениям и поручил подключить криминалистов Главного управления криминалистики.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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«Александр Бастрыкин поблагодарил подчиненных за активную работу, подчеркнув, что наряду с установлением виновных лиц важно проводить и профилактическую работу с молодежью», — говорится в сообщении СК.

Сообщение о первом уголовном деле в связи с митингами 23 января появилось еще до их начала. 21 января в Татарстане возбудили уголовное дело из-за призывов к массовым беспорядкам в рамках несанкционированных митингов.
«20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января. <...> При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению», — уточнили тогда в ведомстве.

Накануне митингов СК сообщил об уголовном деле о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста.

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Непосредственно в день акции ведомство сообщило, что завело дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело также было возбуждено за нарушение санитарных требований.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту избиения двух полицейских.

26 января в Москве задержали двоих уроженцев Калмыкии по подозрению в насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

По данным «ОВД-Инфо», уголовные дела в связи с акциями протеста 23 января также возбуждены в других регионах страны, в частности во Владивостоке, Новосибирске, Ростове-на-Дону.

Автор
Владислав Гордеев
Следственный комитет уголовное дело митинг Алексей Навальный
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СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты
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