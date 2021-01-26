Следователи доложили Бастрыкину о 20 уголовных делах по акциям 23 января

«Основная масса» уголовных дел, возбужденных по итогам акций в поддержку Алексея Навального, касается насилия против представителей власти, сообщили в СК

Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Цветном бульваре в Москве (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

На совещании с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным его подчиненные доложили, что по итогам не согласованных с властями акций протеста 23 января было возбуждено 20 уголовных дел, «основная масса» — по уголовной статье о применении насилия против представителя власти. Сообщение опубликовано на сайте СК. На совещании присутствовали руководители подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов и образовательных учреждений СК.

«Главе ведомства доложено о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения. Основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В рамках расследуемых уголовных дел задержаны лица, причастные к совершению преступлений», — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин «указал на необходимость» установить всех причастных к преступлениям и поручил подключить криминалистов Главного управления криминалистики.

«Александр Бастрыкин поблагодарил подчиненных за активную работу, подчеркнув, что наряду с установлением виновных лиц важно проводить и профилактическую работу с молодежью», — говорится в сообщении СК.