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Отравление Навального ,  
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СК завел дело об избиении двух полицейских на митинге в Петербурге

По версии следствия, неизвестный мужчина нанес удар кулаком в лицо сотруднику ГИБДД в ответ на замечание соблюдать правопорядок. Убегая с места, мужчина ударил еще одного полицейского, пытавшегося его задержать

Видео: berkut_kiev / VK
Видео: berkut_kiev / VK
Video

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, инцидент произошел днем 23 января на Сенатской площади во время проведения несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

В СК утверждают, что неизвестный мужчина в ответ на замечание сотрудника ГИБДД о соблюдении правопорядка нанес ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт. Убегая с места, мужчина ударил еще одного полицейского, который пытался его задержать. В итоге нападавшему удалось скрыться.

Акции в поддержку Алексея Навального. Главное
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В настоящее время ведутся мероприятия по установлению личности мужчины и его задержанию. «Создана следственно-оперативная группа. <...> Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Несанкционированные акции в поддержку Навального проходят по всей России, включая Санкт-Петербург. Поводом стал арест оппозиционера на 30 суток после его возвращения из Германии на прошлой неделе. ФСИН обвинил его в систематических нарушениях условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

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По данным «ОФД-Инфо» на 21:00, в Санкт-Петербурге задержали 337 человек на акции в поддержку Навального (больше только в Москве — 898). Всего по стране, по данным правозащитников, задержали 2364 человека. Официальных данных от властей по числу задержанных пока не поступало.

Задержания на митингах в Петербурге. Видео
Политика

Ранее в Москве следователи начали проверки по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на акции в поддержку Навального. Источники «РИА Новости» и ТАСС сообщали, что в столице во время несогласованных акций пострадали порядка 40 силовиков.

Кроме того, следователи возбудили два уголовных дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов во Владивостоке, где сегодня тоже проходила несанкционированная акция в поддержку Навального.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор
Михаил Юшков
Санкт-Петербург Следственный комитет уголовное дело Нападение на полицейского митинг Алексей Навальный
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