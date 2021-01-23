СК завел дело об избиении двух полицейских на митинге в Петербурге

По версии следствия, неизвестный мужчина нанес удар кулаком в лицо сотруднику ГИБДД в ответ на замечание соблюдать правопорядок. Убегая с места, мужчина ударил еще одного полицейского, пытавшегося его задержать

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, инцидент произошел днем 23 января на Сенатской площади во время проведения несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

В СК утверждают, что неизвестный мужчина в ответ на замечание сотрудника ГИБДД о соблюдении правопорядка нанес ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт. Убегая с места, мужчина ударил еще одного полицейского, который пытался его задержать. В итоге нападавшему удалось скрыться.