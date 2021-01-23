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МИД пригрозил посольству США «серьезным разговором» из-за митингов

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

МИД России заявил, что посольство США в Москве подстрекает радикалов и пренебрегает дипломатическими нормами и правилами. Сообщение размещено на официальном сайте МИДа.

«Попытки американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений», — говорится в сообщении. В ведомстве также заявили, что руководству посольства «предстоит серьезный разговор в МИД России».

Кроме того, российские дипломаты указали, что американским властям «стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия».

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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Размещение же сообщений в поддержку несогласованных митингов ведомство назвало поощрением насильственных действий.

Ранее американское посольство заявляло, что следит за ходом протестных акций в России. Там указали, что действия российских властей направлены на то, чтобы подавить право на мирный протест и свободу выражения мнений.

МИД в ответ призвал американских дипломатов не вмешиваться в дела других стран и напомнил о том, что посольство США осудило действия протестующих, которые штурмовали здание американского парламента.

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Протестные акции начались в разных регионах России 23 января после того, как суд 18 января арестовал на 30 суток оппозиционного политика Алексея Навального. МВД заявляло об участии в протестах 4 тыс. человек, а информационное агентство Reuters — о 10 тыс.

По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержаны 2250 человек. Больше всего — в Москве (855), Санкт-Петербурге (327) и Новосибирске (95).

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