МИД пригрозил посольству США «серьезным разговором» из-за митингов

Фото: Владислав Шатило / РБК

МИД России заявил, что посольство США в Москве подстрекает радикалов и пренебрегает дипломатическими нормами и правилами. Сообщение размещено на официальном сайте МИДа.

«Попытки американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений», — говорится в сообщении. В ведомстве также заявили, что руководству посольства «предстоит серьезный разговор в МИД России».

Кроме того, российские дипломаты указали, что американским властям «стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия».

Размещение же сообщений в поддержку несогласованных митингов ведомство назвало поощрением насильственных действий.