Парламент Украины принял бюджет с дефицитом 18,5% ВВП
Верховная рада Украины приняла государственный бюджет на следующий год с дефицитом почти в 1,9 трлн грн, трансляция заседания опубликована на YouTube-канале парламента.
Бюджет предусматривает доходы в 2,918 трлн грн и расходы в 4,781 трлн грн. Таким образом, дефицит бюджета составляет около 1,863 трлн грн ($47,5 млрд).
Бюджет был принят голосами 257 народных депутатов, 37 проголосовали против, 24 — воздержались. Не голосовали 27 парламентариев.
Как передает «РБК-Украина», уровень дефицита бюджета составит 18,5% ВВП. Основные расходы пойдут на финансирование сектора безопасности и обороны — 2,806 трлн грн (около $70,15 млрд), составляющие 27,2% ВВП.
В бюджете Украины на 2025 год были предусмотрены доходы в 2,33 трлн грн и расходы на уровне 3,94 трлн грн. Дефицит составил 1,55 трлн грн. ($38,8 млрд на текущий момент)
