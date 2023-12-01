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Политика ,  
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В ОБСЕ заявили, что дискуссия об исключении России исчерпала себя

Председатель ОБСЕ Османи: дискуссия об исключении России исчерпала себя
Встреча глав МИД стран ОБСЕ в Скопье
Встреча глав МИД стран ОБСЕ в Скопье (Фото: Георгий Лисовский / ТАСС)

Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил действующий председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

«В ОБСЕ была дискуссия о том, чтобы исключить Россию вследствие нарушения ею основополагающего принципа организации», — сказал он на пресс-конференции по итогам министерской встречи в Скопье.

Принцип всеобщего консенсуса не будет работать без России, считает Османи.

По словам Османи, предназначение ОБСЕ заключается в том, чтобы собирать вместе «страны, которые мыслят в противоположном ключе». «Поэтому я считаю, что дискуссия [про исключение России из ОБСЕ] исчерпала себя — по крайней мере, на данный момент», — подчеркнул он.

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В Северной Македонии 30 ноября и 1 декабря проходило заседание глав МИД ОБСЕ. На нее приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров, после чего Украина, Эстония, Латвия и Литва отказались участвовать в заседании.

В ходе своего выступления Лавров говорил о плачевном состоянии ОБСЕ как организации. По его мнению, западные политики сделали «близорукий выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО», философии сдерживания, геополитических игр с нулевой суммой.

Теги
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