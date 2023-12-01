В ОБСЕ заявили, что дискуссия об исключении России исчерпала себя
Дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя, заявил действующий председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи. Трансляция велась на YouTube-канале организации.
«В ОБСЕ была дискуссия о том, чтобы исключить Россию вследствие нарушения ею основополагающего принципа организации», — сказал он на пресс-конференции по итогам министерской встречи в Скопье.
Принцип всеобщего консенсуса не будет работать без России, считает Османи.
По словам Османи, предназначение ОБСЕ заключается в том, чтобы собирать вместе «страны, которые мыслят в противоположном ключе». «Поэтому я считаю, что дискуссия [про исключение России из ОБСЕ] исчерпала себя — по крайней мере, на данный момент», — подчеркнул он.
В Северной Македонии 30 ноября и 1 декабря проходило заседание глав МИД ОБСЕ. На нее приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров, после чего Украина, Эстония, Латвия и Литва отказались участвовать в заседании.
В ходе своего выступления Лавров говорил о плачевном состоянии ОБСЕ как организации. По его мнению, западные политики сделали «близорукий выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО», философии сдерживания, геополитических игр с нулевой суммой.