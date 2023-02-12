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Война санкций ,  
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Австрию призвали не пускать российских депутатов на заседание ОБСЕ в Вене

AP: 20 стран попросили Австрию не пускать депутатов Госдумы на заседание ОБСЕ в Вене
Письмо с таким требованием в правительство Австрии направили представители 20 стран — членов ОБСЕ, передает AP. Вена настаивает, что как принимающая сторона обязана выдавать визы всем
Заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене
Заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене (Фото: Eibner-Pressefoto / EXPA / imago stock&people / Global Look Press)

Представители делегаций из 20 стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обратились к властям Австрии с требованием не пускать на заседание Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Вене российских депутатов, попавших под западные санкции, передает Associated Press (AP).

В состав российской делегации в ПА ОБСЕ входят пять членов Совета Федерации и десять депутатов Госдумы. Возглавляет ее вице-спикер Думы Петр Толстой. Ближайшее заседание Парламентской ассамблеи состоится 23–24 февраля. Россия анонсировала свое участие в ней.

Агентство ознакомилось с письмом, которое делегаты из Франции, Канады, Великобритании, Польши, Украины и других стран отправили канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру. Там говорится, что парламентарии являются «неотъемлемой частью» системы власти и «причастны» к действиям России на Украине. «Им нет места в учреждении, призванном содействовать искреннему диалогу и противодействию войне», — заявляют авторы письма.

Американские делегаты документ не подписали. При этом постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер выразил мнение, что российские парламентарии «не заслуживают» возможности посещать западные страны. В то же время он указал, что определиться с решением по выдаче виз должны австрийские власти.

Австрия как принимающая сторона обязана выдавать визы представителям стран - участниц ОБСЕ, говорил 5 февраля министр иностранных дел страны Александр Шалленберг. Он также заявлял о важности поддержания каналов связи с Москвой.

Австрия объявила о «вечном» нейтралитете после Второй мировой войны. Она не входит в НАТО, но является членом Европейского союза. В Вене расположены штаб-квартиры ОБСЕ, структур ООН, в том числе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и Организации стран — экспортеров нефти.

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Австрия осудила военную операцию России на Украине и вместе с другими странами ЕС ввела санкции против Москвы. В то же время Вена оказывает Киеву только гуманитарную помощь, не поставляя оружие, а австрийский канцлер Карл Нехаммер остается единственным западным лидером, который провел личную встречу с президентом России Владимиром Путиным уже после начала военной операции, отмечает AP. Он посещал Москву в апреле 2022 года.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Австрия Вена Парламентская ассамблея ОБСЕ Петр Толстой Леонид Слуцкий санкции
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