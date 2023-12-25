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Лавров не увидел необходимости в реформе БРИКС

Лавров: БРИКС не следует превращать из объединения в организацию с секретариатом
БРИКС в текущий момент не стоит реформировать из объединения стран в полноценную организацию с секретариатом, заявил Лавров. По его словам, союз — «будущий зонтик» на региональными и субрегиональными процессами, «за этим будущее»
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

В данный момент БРИКС не нужно реформировать из объединения стран в полноценную организацию с секретариатом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире НТВ.

«БРИКС — это не организация, а объединение. Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать его в настоящую организацию с секретариатом. Это не нужно, по крайней мере на данном этапе, на относительно длительную перспективу», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам министра, объединение является символом, «желанием мирового большинства» прорабатывать свои инициативы совместно, «с учетом интересов друг друга на равноправной основе». «Это будущий «зонтик» над всеми субрегиональными и региональными процессами, — продолжил он. — В этом объединении уже сейчас есть страны Евразии, Африки, Латинской Америки и арабского мира. За этим будущее».

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Фото:Владимир Баранов / Global Look Press

В 2006 году в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было создано объединение БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС.

Летом в организацию пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Они должны стать членами объединения с 2024 года, однако Аргентина отказалась от присоединения к союзу после прихода к власти нового президента Хавьера Милея.

В середине августа шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал сообщил, что желание вступить в организацию выразили более 40 государств, 23 из которых подали официальные заявки. О поддержке расширения позднее также заявили Китай и Индия. Лавров отметил, что страны БРИКС выступили за сохранение названия после присоединения новых членов, поскольку оно уже стало «брендом».

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В декабре власти ЦАР выразили желание вступить к коалицию, однако признали, что пока республика не отвечает критериям. Министр иностранных дел страны Сильви Байпо-Темон заявила, что ЦАР намерена сосредоточиться на том, чтобы «стать страной, восставшей из пепла», страной с потенциалом, который можно использовать.

Целью БРИКС является коллективное увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом. Среди целей и задач БРИКС, обозначенных в стратегии экономического партнерства, — содействие расширению использования национальных валют во взаимных расчетах для ускорения экономического роста.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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