Лавров заявил о нежелании членов БРИКС переименовать объединение

Название объединения складывается из первых букв названий стран-участниц. Лавров заявил, что после расширения блока — с 1 января к объединению официально присоединятся шесть стран — прежнее название, скорее всего, сохранится

Сергей Лавров (Фото: Gianluigi Guercia / Reuters)

Страны БРИКС выступили за сохранение названия организации после ее расширения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Йоханнесбурге.

«Все за то, чтобы название осталось прежним, это уже стало брендом. И никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного. Мне кажется, что все понимают, что лучше оставить все как есть. Это будет подчеркивать преемственность нашей работы», — сказал он.

Говоря о том, планируется ли введение единой валюты в рамках БРИКС, министр отметил, что разговоров об этом не ведется: «По крайней мере сейчас все внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения нашей взаимной торговли, взаимных экономических проектов, инвестиций, — таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой США и западными союзниками».

Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС.

На 15-м саммите объединения, который в эти дни проходит в ЮАР, в БРИКС пригласили шесть новых стран: Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Они станут полноправными участниками объединения с 1 января следующего года, когда председательство в БРИКС перейдет к России.

Всего заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, говорил РБК шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. «В числе тех, кто подал заявку официально, фигурируют страны Латинской Америки (Аргентина), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ), Африки (Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия), Индонезия. Список стран большой», — отмечал Суклал. По его словам, желание вступить в БРИКС выразили более 40 стран.

Вопрос расширения союза вызвал разногласия между Китаем и Индией, сказали FT источники, знакомые с позициями Пекина и Нью-Дели. По информации издания, страны — участницы БРИКС по-разному видят будущее союза и не могут договориться, должен ли блок заниматься защитой развивающихся рынков или же быть политической силой, открыто противостоящей странам Запада.

По словам президента России Владимира Путина, БРИКС и его сторонники выступают за формирование нового миропорядка, который «был бы подлинно сбалансированным», учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств и открывал бы возможности для различных моделей развития, «помогая сохранять многообразие национальных культур и традиций». При этом президент отметил, что БРИКС «ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет». «Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса, процесса создания нового миропорядка все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс затормозить», — добавил он.