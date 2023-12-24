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ЦАР заявила о желании стать членом БРИКС и «страной, восставшей из пепла»

ЦАР заявила о необходимости быть реалистами в ее желании стать членом БРИКС
Банги,&nbsp;Центральноафриканская Республика
Банги, Центральноафриканская Республика (Фото: Siegfried Modola / Getty Images)

Центральноафриканская Республика хотела бы быть членом БРИКС, но нужно быть реалистами, так как для этого ей необходимо соблюсти ряд критериев, которым она пока не отвечает, заявила министр иностранных дел страны Сильви Байпо-Темон в интервью «РИА Новости».

«Разумеется, ЦАР хотела бы быть членом БРИКС. Сейчас нужно не терять почву под ногами и быть реалистами. Потому что также есть определенный ряд критериев. Отвечает ли ЦАР этим критериям? Сегодня — нет», — сказала Байпо-Темон.

Однако ЦАР, по ее словам, намерена сосредоточиться на том, чтобы «стать страной, восставшей из пепла», страной с потенциалом, который можно использовать.

Глава МИД республики подчеркнула, что в экономическом плане ЦАР «очень сильная страна». «Ненормально, что ЦАР сегодня слабая страна», — добавила она.

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Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС.

Целью группы является коллективное увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом. Среди целей и задач БРИКС, обозначенных в стратегии экономического партнерства, — содействие расширению использования национальных валют во взаимных расчетах для ускорения экономического роста.

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Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Летом в организацию пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Они должны стать членами объединения с 2024 года, однако Аргентина от вступления в организацию отказалась после прихода к власти нового президента Хавьера Милея.

В середине августа шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал сообщил, что желание вступить в организацию выразили более 40 государств, 23 из которых подали официальные заявки. О поддержке расширения позднее также заявили Китай и Индия.

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