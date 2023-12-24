Москва возглавила рейтинг человеческого потенциала городов БРИКС+

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Российская столица возглавила рейтинг человеческого потенциала городов (City Human Potential Ranking) среди 100 мегаполисов из 32 развивающихся стран (БРИКС+), опередив Гонконг и Шанхай. В первую десятку также вошли Мехико, Гуанчжоу, Куала-Лумпур, Буэнос-Айрес, Гуадалахара, Абу-Даби и Пекин.

Рейтинг был разработан в 2023 году по методологии ЮНЕСКО международной исследовательской группой из восьми авторитетных университетов развивающихся стран мира (Индия, Малайзия, Аргентина, Филиппины, Индонезия и др.) под эгидой Панамериканского университета (Мексика). Это первый рейтинг, сфокусированный на оценке условий и потенциала развития и самореализации горожан.

Эксперты оценивали города по следующим направлениям: образование, рынок труда и технологии. По каждому критерию анализировался как человеческий потенциал городов в той или иной сфере, так и возможности, которые мегаполисы создают для своих жителей.

Синергия бизнеса, науки и образования

В столице сконцентрировано 20% отечественных организаций, занимающихся исследованиями и разработками, и треть научных кадров страны. Наиболее высокие позиции в международных рейтингах среди российских вузов занимают московские.

По словам составителей рейтинга, занять высокую позицию в рейтинге человеческого капитала российской столице позволило то, что ей удалось выстроить экосистему, в которой эффективно взаимодействуют система образования, наука и бизнес.

Чтобы добиться еще большей динамики развития, в Москве создаются две научно-технологических долины — на базе МГУ и Бауманки. В рамках формирования первой в начале 2023 года уже открыт флагманский кластер «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы». На этой площадке уже выстроена тесная кооперация между молодыми инноваторами, корпорации и городом. Задача — ускорить коммерциализацию научных исследований и появление новых конкурентоспособных продуктов и высокотехнологичных компаний.

Возможности по созданию и внедрению наукоемких продуктов и сервисов, а также интенсивное развитие инновационных компаний становятся ключевыми факторами конкурентоспособности мегаполисов. А создают новые стартапы в первую очередь амбициозные молодые профессионалы. Именно поэтому в Москве реализуется целый ряд инициатив, направленных на взращивание новых технологических предпринимателей. К таким проектам, например, относятся хакатон «‎Лидеры цифровой трансформации»‎, программа для развития стартапов «‎Академия инноваторов»‎, конкурс мэра «‎Новатор Москвы»‎. Причем с этого года участвовать в последних двух можно уже даже школьникам с 14 лет.

Образование как гарант успеха

Составители рейтинга человеческого потенциала городов отметили доступность образования для всех групп населения Москвы, высокий уровень цифровизации образовательной среды и широкий спектр онлайн-платформ, а также развитость цифровых сервисов и услуг в целом.

Москва придерживается концепции непрерывного образования, предлагая обучающие программы для людей разных возрастов: начиная с дошкольников и заканчивая пенсионерами.

По количеству школ Москва занимает ведущие позиции в мире. За последние десять лет в городе появились 156 новых школ. При этом от количества не страдает качество образовательных услуг: российская столица традиционно входит в число мировых лидеров по количеству победителей и призеров международных олимпиад, по версии исследовательской группы PISA.

Для сферы образования важную роль играет сбалансированность развития всех ее сегментов, чему в Москве уделяется особое внимание. В фокусе городской политики не только дошкольный и школьный сегменты, но и сфера дополнительного обучения. Например, правительство Москвы проводит курсы в рамках «Бизнес уикенд», которые помогают жителям столицы осваивать предпринимательские навыки и запустить собственное дело. Более того, для москвичей доступна бесплатная экосистема профнавигации и курсов дополнительного образования, в которую уже вовлечены более 1,3 млн подростков.

Составители рейтинга отмечают уровень цифровизации образовательной среды. Так, в столице в 2021 году появился Центр цифровизации образования. Он занимается внедрением новых технологий, а также определяет направления развития ключевых столичных проектов в сфере образования, например — Московской электронной школы. Это платформа, на которой собраны современные цифровые сервисы для учеников, готовые планы уроков для педагогов, а родители могут следить за успеваемостью своих детей.

Стабильный рынок труда

Одним из факторов, определивших первое место Москвы в рейтинге человеческого потенциала, стал диверсифицированный и стабильный рынок труда.

По официальным данным, уровень безработицы в столице в декабре 2023 года составляет 0,31%. Для сравнения: в Нью-Йорке — 5,4%, в Лондоне — 5%, в Берлине — 9,3%. Такая статистика обеспечивается разнообразием и большим количеством предложений на столичном рынке труда.

Эксперты отмечают, что столица предлагает широкие возможности для трудоустройства во всех сферах, особенно в высокотехнологичный компаниях. При этом работу с кадрами ведет не только сам бизнес, но и город. Например, в правительстве Москвы действуют программы стажировки, которые позволяют выпускникам построить карьеру в различных столичных структурах. Тем самым российскую столицу на международном уровне признали как один из лучших городов для самореализации, развития, построения карьеры и собственного бизнеса. При этом Москва активно инвестирует в горожан и готовит кадры для сохранения своей конкурентоспособности в будущем.