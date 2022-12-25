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В Киеве утвердили список военных для обучения управлению ЗРК Patriot

США объявили о пакете военной помощи Украине, включающем ЗРК Patriot, 21 декабря. В Пентагоне говорили, что обучение украинских военных может занять несколько месяцев. Путин выразил уверенность, что ВС России «пощелкают» эти ЗРК
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

На Украине утвердили список военных, которые будут проходить обучение по управлению американскими системами зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Командующий воздушными силами ВСУ утвердил список военных, которые будут учиться управлять системами ПВО Patriot в одной из стран НАТО. Список людей, которые уже могут быть направлены на это обучение, как это было с Iris-Т и NASAMS, когда через несколько недель наши специалисты научились умело оперировать этими комплексами», — приводит слова Игната издание «Общественное».

Представитель ВСУ не уточнил, в какой именно из стран будет курс обучения, но при этом отметил, что понадобится два — три месяца для обучения военных обслуживать Patriot. «Patriot — другая система, требующая больше времени. Но речь о девяти месяцах не идет. На это обучение будут направлены люди, прошедшие обучение в Харьковском университете Воздушных Сил. Это готовые специалисты, люди, имеющие боевой опыт, перспективу прохождения военной службы», — добавил он.

Patriot — это разработанный в конце 1970-х годов зенитный ракетный комплекс, который состоит на вооружении армии США и их союзников (всего 17 стран). Он может применяться как против воздушных целей, так и против баллистических ракет и БПЛА. Современные ЗРК Patriot способны поражать объекты на высоте до 15 км с максимальной скоростью до 1600 м/с

США объявили о пакете военной помощи Украине, включающем ЗРК Patriot, 21 декабря. В этот день президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом, а позднее выступил в конгрессе. «Мы собираемся продолжать укреплять возможности Украины для самообороны, особенно противовоздушную оборону. И именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетные комплексы Patriot и обучить ваших военных тому, как правильно их использовать», — пообещал Байден.

В Пентагоне допустили, что подготовка украинских военных может занять несколько месяцев. В Минобороны США при этом указали, что система Pаtriot не станет «серебряной пулей», способной решить все проблемы противовоздушной обороны, поскольку эти ЗРК лишь часть интегрированной ПВО США и их союзников и используются вместе с другими средствами защиты. Министерство отметило, что Patriot дополнят предыдущие возможности защиты ПВО, которые предоставил Киеву Вашингтон, включая зенитные ракетные комплексы NASAMS, снаряды для систем ПВО Hawk и ракеты Stinger.

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Российское посольство в США сочло, что отправка комплексов Patriot может «привести к непредсказуемым последствиям». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ЗРК станут законной целью для российских военных, а Владимир Путин выразил уверенность, что Вооруженные силы России их «пощелкают».

В Киеве утвердили список военных для обучения управлению ЗРК Patriot
В Киеве утвердили список военных для обучения управлению ЗРК Patriot

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ЗРК Patriot Patriot США ВСУ Военная операция на Украине
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