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ВС Украины исключили использование ЗРК Patriot против дронов-камикадзе

ВС Украины: Patriot не будут использовать против дронов-камикадзе, но возможны исключения
Спикер Воздушных сил Украины допустил применение Patriot против дронов-камикадзе только в крайнем случае, при угрозе чрезвычайно важным, критическим объектам
Фото: IMAGO/ Damian Burzykowski / newspix / ТАСС
Фото: IMAGO/ Damian Burzykowski / newspix / ТАСС

Комплекс ПВО Patriot не будут применять против дронов-камикадзе — это будут делать только в исключительных случаях. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, передает «Украинская правда».

«Я думаю, что в крайнем случае возможно применение, потому что мы имеем сегодня и IRIS-T, и NASAMS, которые также сбивали «Шахеды». Хотя «Шахед» и имеет поражающую, боевую часть в десять раз меньше, чем крылатая ракета, но если он попадет в чрезвычайно важный, критический объект, в какое-то уязвимое место, то это приведет к большим убыткам, чем мы потеряем эту ракету», — сказал он.

По словам Игната, прежде всего ЗРК Patriot будут использовать, чтобы «создавать определенную обстановку на определенных угрожающих направлениях», а также против авиации.

США 21 декабря объявили о предоставлении Украине ЗРК Patriot. Американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит «укреплять возможности Украины для самообороны, особенно противовоздушную оборону».

В Пентагоне допустили, что подготовка украинских военных может занять несколько месяцев. Politico со ссылкой на источники в ведомстве сообщило, что Минобороны страны рассматривает возможность обучения украинских военнослужащих на военной базе в США.

Российское посольство в США сочло, что отправка комплексов Patriot может «привести к непредсказуемым последствиям». Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что российские ВС их «пощелкают».

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Украинские власти неоднократно говорили об ударах по инфраструктуре страны дронами-камикадзе. Москва в числе используемых на Украине БПЛА называет «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний, по словам властей Украины, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed.

Россия отрицает использование в спецоперации на Украине дронов иранского производства. 

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Patriot Украина дроны ЗРК Военная операция на Украине
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