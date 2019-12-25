МИД России исключил введение санкций против части американцев

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Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Говоря о введении санкций в отношении инвесторов и компаний из США, занимающихся реализацией проектов, включая «Северный поток-2», Рябков сказал: «Я не ожидаю какого-либо давления или ограничительного воздействия на них». Замминистра пояснил, что подобные действия со стороны России противоречили бы политике руководства страны по вопросу привлечения иностранных инвестиций.

Экономические меры в ответ на «противозаконные американские санкции» уже «давно введены», напомнил Рябков.

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