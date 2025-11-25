 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил об «очень близкой» сделке по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Конфликт России и Украины может вскоре закончиться, полагает президент США. Зеленский выразил готовность в четверг прибыть в Вашингтон для согласования сделки
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Сделка по мирному урегулированию российско-украинского конфликта «очень близка», заявил американский президент Дональд Трамп.

«Посмотрим. Я думал, что это будет гораздо быстрее», — добавил он.

Американские и украинские переговорщики согласовали большинство аспектов мирного плана, который значительно отличается от первоначального предложения США, рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Украинский президент Владимир Зеленский готов прилететь в Вашингтон через два дня, 27 ноября. «Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами», — сообщил Белый дом.

«РБК-Украина» узнало, что новый план США не сокращает численность ВСУ
Политика
Фото:Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины / Reuters

Американский мирный план за несколько дней претерпел изменения. Он лишился нескольких пунктов, в том числе касающихся не Украины, а отношений России и США.

Кроме того, внесли ряд изменений, прежде всего по вопросу о размере ВСУ. Изначально США планировали сократить численность украинской армии до 600 тыс. человек, однако затем подняли лимит до 800 тыс., утверждает Financial Times. Как выяснило «РБК-Украина», в документе заменили слово «ограничение» на «остается». «Слово «остается» не имеет ничего общего со словом «ограничивается», — подчеркнул источник агентства.

Американская сторона сообщила, что провела в Абу-Даби позитивные переговоры с российской делегацией. Politico узнало, что на встречу в Абу-Даби представители США привезли обновленную и уменьшенную версию мирного соглашения.

Российский президент Владимир Путин назвал первоначальный вариант соглашения возможной основой для мирного урегулирования.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Стармер не подтвердил согласие Украины на мирный план
Политика
CBS узнал о настрое на переговорах США и России в Абу-Даби
Политика
Как мирный план по Украине готовился на фоне «дела Миндича». Инфографика
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 21:09 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 21:09
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Зачем нужна страховка при IPO Отрасли, 21:21
Ермак заявил, что Украина не откажется от будущего вступления в НАТО Политика, 21:16
Лучшая немецкая лыжница пропустит Олимпиаду из-за допингового дела Спорт, 21:08
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Без компромиссов: как мобильное ателье BML меняет мужской шопинг Стиль, 21:05
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 20:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 20:58
Путин уволил замглавы генпрокурора Политика, 20:56
Над Россией за десять часов сбили 16 дронов ВСУ Политика, 20:53
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ Политика, 20:50
СК сообщил о рехабе в Подмосковье, где пытали и избивали подростков Общество, 20:40
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36