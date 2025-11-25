Трамп заявил об «очень близкой» сделке по Украине

Конфликт России и Украины может вскоре закончиться, полагает президент США. Зеленский выразил готовность в четверг прибыть в Вашингтон для согласования сделки

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Сделка по мирному урегулированию российско-украинского конфликта «очень близка», заявил американский президент Дональд Трамп.

«Посмотрим. Я думал, что это будет гораздо быстрее», — добавил он.

Американские и украинские переговорщики согласовали большинство аспектов мирного плана, который значительно отличается от первоначального предложения США, рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Украинский президент Владимир Зеленский готов прилететь в Вашингтон через два дня, 27 ноября. «Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами», — сообщил Белый дом.

Американский мирный план за несколько дней претерпел изменения. Он лишился нескольких пунктов, в том числе касающихся не Украины, а отношений России и США.

Кроме того, внесли ряд изменений, прежде всего по вопросу о размере ВСУ. Изначально США планировали сократить численность украинской армии до 600 тыс. человек, однако затем подняли лимит до 800 тыс., утверждает Financial Times. Как выяснило «РБК-Украина», в документе заменили слово «ограничение» на «остается». «Слово «остается» не имеет ничего общего со словом «ограничивается», — подчеркнул источник агентства.

Американская сторона сообщила, что провела в Абу-Даби позитивные переговоры с российской делегацией. Politico узнало, что на встречу в Абу-Даби представители США привезли обновленную и уменьшенную версию мирного соглашения.

Российский президент Владимир Путин назвал первоначальный вариант соглашения возможной основой для мирного урегулирования.

Материал дополняется.