Белый дом заявил о наличии «деликатных деталей» в переговорах по миру

США, Россия и Украина должны обсудить несколько чувствительных, но реалистичных пунктов потенциальной мирной сделки, рассказала представитель Белого дома. Зеленский приедет на переговоры к Трампу

Каролин Левитт (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

В переговорах по мирному плану участвуют и Россия, и Украина, стороны обсуждают некоторые «деликатные детали», сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«За последнюю неделю Соединенные Штаты добились огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров Украину и Россию. Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами», — написала она в X.

Украинский президент Владимир Зеленский в ноябре планирует приехать на переговоры к президенту США Дональду Трампу, «чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом», сообщил Киев. Они обсудят вопросы территорий и стремления Украины в НАТО.

Reuters и CBS утверждают, что Украина почти целиком согласилась с условиями мирного плана за исключением «незначительных деталей». Со слов секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, «достигли общего понимания ключевых условий соглашения».

Российские власти сообщали о получении черновика мирного соглашения и об ожидании промежуточной версии, составленной США по итогам обсуждения с Украиной и Европой. Кремль получил первоначальный вариант соглашения. Президент Владимир Путин допускал, что первоначальный план может стать основой для мирного урегулирования.