Военная операция на Украине⁠,
0

Белый дом заявил о наличии «деликатных деталей» в переговорах по миру

Сюжет
Военная операция на Украине
США, Россия и Украина должны обсудить несколько чувствительных, но реалистичных пунктов потенциальной мирной сделки, рассказала представитель Белого дома. Зеленский приедет на переговоры к Трампу
Каролин Левитт
Каролин Левитт (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

В переговорах по мирному плану участвуют и Россия, и Украина, стороны обсуждают некоторые «деликатные детали», сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«За последнюю неделю Соединенные Штаты добились огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров Украину и Россию. Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами», — написала она в X.

Украинский президент Владимир Зеленский в ноябре планирует приехать на переговоры к президенту США Дональду Трампу, «чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом», сообщил Киев. Они обсудят вопросы территорий и стремления Украины в НАТО.

Киев раскрыл, какие пункты о России были удалены из мирного плана США
Политика
Александр Бевз

Reuters и CBS утверждают, что Украина почти целиком согласилась с условиями мирного плана за исключением «незначительных деталей». Со слов секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, «достигли общего понимания ключевых условий соглашения».

Российские власти сообщали о получении черновика мирного соглашения и об ожидании промежуточной версии, составленной США по итогам обсуждения с Украиной и Европой. Кремль получил первоначальный вариант соглашения. Президент Владимир Путин допускал, что первоначальный план может стать основой для мирного урегулирования.

Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Кэролайн Левитт Украина мирный план
