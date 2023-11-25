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Политика ,  
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Зеленский сообщил о кораблях для сопровождения судов в зерновом коридоре

Зеленский сообщил о военных кораблях для сопровождения судов в зерновом коридоре
Киев получит корабли от партнеров для сопровождения судов в «альтернативном» зерновом коридоре, сказал президент Украины. Власти России заявили, что ее требования в рамках зерновой сделки выполнены не были
Второй&nbsp;саммит&nbsp;Grain from Ukraine, Киев
Второй саммит Grain from Ukraine, Киев (Фото: Офис Президента Украины)

Украина получит от партнеров военные корабли для сопровождения судов, которые следуют по альтернативному «зерновому коридору» в Черном море, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

«Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос ближайшего будущего», — сказал он.

Зеленский добавил, что, помимо кораблей, для защиты Одесского региона будет усилена система ПВО, запрос об этом Киев направил партнерам, и «он уже согласован». «Скоро этот регион будет защищен очень мощным ПВО», — добавил Зеленский.

25 ноября в Киеве прошел второй саммит, посвященный гуманитарной инициативе Grain from Ukraine, говорится на сайте украинского лидера. На нем Зеленский рассказал, что в рамках этой программы более 170 тыс. т продовольствия получили Эфиопия, Сомали, Йемен и другие нуждающиеся страны, еще одно судно, которое пойдет в Нигерию, готовится к отправке. Инициатива была запущена год назад.

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Политика
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

В июле прекратилось действие зерновой сделки — прошло чуть менее года с момента подписания соглашения о ней Россией и Украиной со сторонами-посредниками Турцией и ООН. Москва отмечала, что выполнялась только часть сделки, касающаяся вывоза зерна из украинских портов, а та, что относилась к снятию ограничений на российский сельхозэкспорт, так и осталась нереализована. Власти России заявили, что вернутся к зерновой сделке, если вторая ее часть будет исполнена.

После этого обе стороны объявили некоторые районы Черного моря опасными для судоходства.

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В августе Украина сообщила, что открывает временные коридоры для судов, которые следуют из и в порты Одесса, Черноморск и Южный (оттуда ранее вывозили зерно в рамках сделки). Первые суда прошли по «альтернативному» коридору в сентябре.

Помимо этого пути, Киев стал искать другие варианты вывоза своей сельхозпродукции. В частности, в сентябре начался экспорт из хорватских портов, Зеленский также сообщал о договоренностях на этот счет с Молдавией и Румынией.

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Зерновая сделка Владимир Зеленский Украина Черное море
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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