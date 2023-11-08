Лавров фразой «на нуле» оценил состояние российской части зерновой сделки
Усилия ООН по возобновлению зерновой сделки ничего не приносят, заявил глава МИДа Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию конфликту на Украине, с главами аккредитованных в Москве дипмиссий. Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.
«Наша часть пакета, она, абсолютно «на нуле», — сказал он. По словам Лаврова, старания ООН по возобновлению сделки «ничего не приносят», потому что Запад продолжает «упрямо» заявлять, что «никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено», — заявил Лавров, назвав это очередным примером «лжи западной».
В июле 2023 года Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из украинских портов, которое действовало с лета 2022 года. Москва объяснила это тем, что российская часть сделки не исполняется.
Президент Владимир Путин допускал, что Россия вернется к участию в сделке, но при условии выполнения ее требований.
В их числе МИД называл переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.