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Военная операция на Украине ,  
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Лавров фразой «на нуле» оценил состояние российской части зерновой сделки

Лавров: российская часть зерновой сделки находится «на нуле»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Усилия ООН по возобновлению зерновой сделки ничего не приносят, заявил глава МИДа Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию конфликту на Украине, с главами аккредитованных в Москве дипмиссий. Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

«Наша часть пакета, она, абсолютно «на нуле», — сказал он. По словам Лаврова, старания ООН по возобновлению сделки «ничего не приносят», потому что Запад продолжает «упрямо» заявлять, что «никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено», — заявил Лавров, назвав это очередным примером «лжи западной».

В июле 2023 года Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из украинских портов, которое действовало с лета 2022 года. Москва объяснила это тем, что российская часть сделки не исполняется.

Президент Владимир Путин допускал, что Россия вернется к участию в сделке, но при условии выполнения ее требований.

В их числе МИД называл переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

Теги
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Сергей Лавров Зерновая сделка Украина ООН
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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