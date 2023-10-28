США решили модернизировать главную ядерную бомбу B61

США модернизируют свою основную ядерную гравитационную бомбу B61 до модификации B61-13. Решение обусловлено «растущими угрозами со стороны потенциальных противников», заявили в Пентагоне

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США решили модернизировать свою основную ядерную бомбу B61 до варианта B61-13 в связи с изменениями в области безопасности, сообщает Пентагон. Усовершенствованную модель будет производить Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики (NNSA).

По словам помощника министра обороны по космической политике Джона Пламба, это решение «отражает меняющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников». «Соединенные Штаты несут ответственность за продолжение оценки и развертывания возможностей, необходимых нам для надежного сдерживания и, при необходимости, реагирования на стратегические атаки, а также заверения наших союзников», добавил он.

Отмечается, что B61-13 будет доставляться современными самолетами, что усилит сдерживание противников и уверенность союзников и партнеров и предоставит дополнительные возможности для борьбы с «определенными более сложными военными целями и объектами большой площади». Этот тип бомбы может заменить некоторые из B61-7 в нынешних ядерных запасах США. При этом, указывает Пламб, производство B61-13 не увеличит общее количество оружия в ядерных запасах Вашингтона.

В заявлении Пентагона говорится, что мощность нового типа ядерной бомбы будет аналогична мощности стратегической модификации B61-7, но выше, чем у B61-12. Мощность устройства не указывается.

В сообщении подчеркивается, что развертывание B61-13 не является реакцией на какое-либо конкретное текущее событие, а отражает «текущую оценку меняющейся обстановки в области безопасности».

B61 — термоядерная гравитационная бомба с переменной мощностью заряда, является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. B61-7 (стратегическая модификация) имеет четыре варианта заряда, с максимумом в 340 килотонн.

США соблюдают односторонний мораторий на ядерные испытания с 1992 года. Мораторий основан на тезисе, что производить испытательные взрывы, чтобы обеспечить готовность и эффективность ядерных сил, нет необходимости. Вашингтон подчеркивает, что не намерен отказываться от моратория.

В то же время российская сторона заявляла, что США ведут дестабилизирующую политику по ядерной теме с общим возрастанием угроз НАТО, что вынуждает Россию обратиться к «компенсирующим мерам». «Повышенные стратегические риски создаются вследствие передового базирования американского ядерного оружия в ряде европейских стран и осуществления так называемых совместных ядерных миссий», — говорил глава МИД России Сергей Лавров.

Осенью Москва решила отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Президент Владимир Путин в начале октября говорил, что и Россия, и США подписали договор о запрете на испытания ядерного оружия, но Москва его ратифицировала, а Вашингтон — нет. Позже был подготовлен соответствующий законопроект, в середине октября его одобрила Госдума, а в конце месяца — Совфед.

В документе отмечалось, что США заняли наиболее «деструктивную позицию» из стран, которые еще не ратифицировали договор, и в итоге между Москвой и Вашингтоном «сложился дисбаланс» по ДВЗЯИ, который недопустим в «текущей международной обстановке». В Кремле поясняли, что отзыв ратификации договора не означает, что у России есть намерения провести ядерные испытания.