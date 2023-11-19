Франция провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Министр обороны Франции Лекорню заявил, что успешный пуск баллистической ракеты M51 «увековечивает доверие» к ядерному сдерживанию страны. Франция — единственная страна ЕС с ядерным арсеналом

Фото: SebLecornu / X (ранее — Twitter)

Испытательный запуск стратегической баллистической ракеты М51 прошел успешно, сообщило Минобороны Франции в своем X (Twitter).

«С ракетно-испытательного центра Бискаросс успешно проведен испытательный пуск ракеты M51 без ядерного заряда. Цель — защищать жизненно важные интересы Франции при любых обстоятельствах», — уточнили в Минобороны.

Глава ведомства Себастьян Лекорню отметил, что речь идет о модификации ракеты с индексом M51.3, а успешный пуск «увековечивает доверие к нашему ядерному сдерживанию и демонстрирует превосходство нашего сектора пусковых установок».

M51 — французская баллистическая ракета, которую устанавливают на подводных лодках. Максимальная дальность стрельбы — 9–10 тыс. м, стартовая масса — от 52 т. Разработчик ракеты — Европейский аэрокосмический и оборонный концерн (EADS), который официально зарегистрирован в Амстердаме, но имеет штаб-квартиру в Париже.

В марте 2022 года Франция успешно испытала модернизированную ракету класса «воздух — земля» средней дальности, способную нести ядерный заряд. Тогда ракету производства французской компании Matra BAE Dynamics Alenia выпустил самолет-истребитель Dassault Rafale.

20 апреля 2023 года представитель французского МИДа Анн-Клер Лежандр заявила, что значительное сокращение ядерных арсеналов России и США остается главным условием Франции в переговорах о контроле над стратегическими вооружениями. Она подчеркнула, что Москва и Вашингтон далеки от выполнения условий Франции, при этом, по ее мнению, Россия подрывает «архитектуру контроля над вооружениями».

Франция после выхода Великобритании из ЕС — единственная страна Евросоюза, обладающая ядерным оружием.