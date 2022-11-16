Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 62,63 (+0,47) Инвестиции, 15 ноя, 16:34
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 60,31 (-0,09) Инвестиции, 15 ноя, 16:34
Треть россиян согласится на «серые» зарплаты при их повышении в два раза Общество, 06:00
Байден назвал маловероятным, что ракеты в Польшу выпустили из России Политика, 05:30
Трамп объявил об участии в президентских выборах в 2024 году Политика, 05:20
Estée Lauder объявила о покупке модного дома Tom Ford за $2,8 млрд Бизнес, 05:01
Аналитики сообщили о росте числа вакансий по ведению воинского учета Общество, 05:00
В аэропортах Москвы ввели максимальный уровень угрозы терактов Общество, 04:36
Kyodo узнал о подготовке экстренного совещания G7 из-за взрыва в Польше Политика, 03:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Дуда заявил об отсутствии достоверной информации о принадлежности ракет Политика, 03:19
Почему производство электрокаров невозможно без России РБК и Норникель, 03:15
СК сообщил о задержании гида из-за гибели туристов на Ключевской сопке Общество, 03:15
Рогов заявил о подготовке ВСУ к наступлению в Запорожье до конца года Политика, 02:54
В Чехии приняли постановление о «террористическом режиме» в России Политика, 02:40
В Кремле заявили, что не обладают информацией о взрыве в Польше Политика, 02:35
МИД Польши вызвал российского посла после взрывов на востоке страны Политика, 02:18
Общество ,  
0 

Аналитики сообщили о росте числа вакансий по ведению воинского учета

Superjob: в России выросло число вакансий для специалистов по ведению воинского учета
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

В России в последние полтора месяца выросло количество вакансий для специалистов по ведению воинского учета в организациях. Это следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, с которыми ознакомился РБК.

Обычно ведение воинского учета в организациях вменяют специалистам по кадровому делопроизводству и инспекторам отделов кадров. По данным Superjob, за последние полтора месяца это требование стали упоминать в вакансиях в 1,5 раза чаще. Специалисты по ведению воинского учета сейчас требуются как государственным организациям, так и частным компаниям: ретейлу, сервисам доставок, производственным и строительным предприятиям.

Несмотря на рост количества вакансий для таких специалистов, в общем числе вакансий для специалистов по кадрам специалисты по воинскому учету по-прежнему составляют очень малую долю — меньше 1%, отмечает Superjob. Зарплата таких работников в среднем составляет от 70 тыс. до 80 тыс. руб.

Для воинского учета работающих граждан их организация должна нанять специалиста по военно-учетной деятельности. Они содействуют военкоматам в работе с гражданами, подлежащими призыву, и обеспечивают их явку при мобилизации. Число специалистов зависит от количества работников, подлежащих воинской обязанности. За нарушения в организации воинского учета должностные лица несут административную ответственность согласно главе 21 КоАП (административные правонарушения в области воинского учета). Максимальное наказание по статьям в этой главе — штраф в размере 5 тыс. руб.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Президент объяснил решение необходимостью защищать суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечивать безопасность ее народа и населения «освобожденных территорий». Минобороны заявляло о плане призвать 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек в рамках частичной мобилизации. По его словам, военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников. Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, заявил президент Путин 31 октября.

Читайте на РБК Pro
Как Louis Vuitton не смог зарегистрировать фирменный с 1889 года принт
Я ненавижу своего начальника: каких руководителей не любят в коллективе
«Я очень занят»: как ощущение постоянной загруженности разрушает жизнь
Наступает новая эра в мировой торговле. Кто от нее выиграет

4 ноября президент назвал число мобилизованных за время мобилизационной кампании. Это 318 тыс. человек, включая добровольцев, количество которых, по его словам, не сокращается.

Теги
воинский призыв специалисты вакансии
Материалы по теме
Военком рассказал, что делать с повесткой после окончания мобилизации
Политика
Картаполов объяснил раздачу повесток после завершения мобилизации
Политика
В Липецкой области уволили военкома района за ошибки при мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter