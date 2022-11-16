Аналитики сообщили о росте числа вакансий по ведению воинского учета

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В России в последние полтора месяца выросло количество вакансий для специалистов по ведению воинского учета в организациях. Это следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, с которыми ознакомился РБК.

Обычно ведение воинского учета в организациях вменяют специалистам по кадровому делопроизводству и инспекторам отделов кадров. По данным Superjob, за последние полтора месяца это требование стали упоминать в вакансиях в 1,5 раза чаще. Специалисты по ведению воинского учета сейчас требуются как государственным организациям, так и частным компаниям: ретейлу, сервисам доставок, производственным и строительным предприятиям.

Несмотря на рост количества вакансий для таких специалистов, в общем числе вакансий для специалистов по кадрам специалисты по воинскому учету по-прежнему составляют очень малую долю — меньше 1%, отмечает Superjob. Зарплата таких работников в среднем составляет от 70 тыс. до 80 тыс. руб.

Для воинского учета работающих граждан их организация должна нанять специалиста по военно-учетной деятельности. Они содействуют военкоматам в работе с гражданами, подлежащими призыву, и обеспечивают их явку при мобилизации. Число специалистов зависит от количества работников, подлежащих воинской обязанности. За нарушения в организации воинского учета должностные лица несут административную ответственность согласно главе 21 КоАП (административные правонарушения в области воинского учета). Максимальное наказание по статьям в этой главе — штраф в размере 5 тыс. руб.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Президент объяснил решение необходимостью защищать суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечивать безопасность ее народа и населения «освобожденных территорий». Минобороны заявляло о плане призвать 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек в рамках частичной мобилизации. По его словам, военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников. Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, заявил президент Путин 31 октября.

4 ноября президент назвал число мобилизованных за время мобилизационной кампании. Это 318 тыс. человек, включая добровольцев, количество которых, по его словам, не сокращается.