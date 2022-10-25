Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 60,46 (+0,31) Инвестиции, 16:27
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 61,33 (+0,17) Инвестиции, 16:27
В МИДе предупредили об опасной черте столкновения России и НАТО Политика, 22:24
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 22:23
Кадыров заявил о джихаде и призвал солдат добывать западное оружие Политика, 22:15
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 22:01
Михаил Зыгарь заключил брак с участником проекта «Замуж за Бузову» Общество, 21:55
«Челси» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 21:38
Россия созвала заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине Политика, 21:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 21:38
Кандидатов и докторов наук предложили освободить от частичной мобилизации Политика, 21:37
ТАСС сообщил о задержании коммерческого директора Ксении Собчак Общество, 21:26
Минобороны получило часть бухты Золотой Рог в пользование на 20 лет Политика, 21:24
Удвоить штраф за второе нарушение: зачем ужесточать правила ОСАГО Партнерский проект, 21:15
В Совбезе России призвали к «десатанизации» Украины Политика, 21:11
Льюис Хэмилтон создал собственную кинокомпанию Спорт, 21:04
Военная операция на Украине ,  

Кадыров заявил о джихаде и призвал солдат добывать западное оружие

Рамзан Кадыров: уважающий себя человек сам найдет автомат и все что нужно и пойдет воевать
Глава Чечни в очередном видеообращении заявил, что верующий и уважающий человек сам обеспечит себя оружием и снаряжением и не будет сидеть дома. Кадыров пообещал не останавливаться и убивать врагов, где бы они ни находились
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел неуместными жалобы попавших под мобилизацию россиян на то, что их не обеспечивают оружием и оснащением достаточного качества. Об этом Кадыров, являющийся сторонником активных действий в военной спецоперации на Украине, заявил в телеграм-канале, разместив пост и видеообращение.

«Сегодня верующий и уважающий себя человек не будет сидеть дома, он сам найдет себе автомат, сам найдет себе все, что необходимо, и пойдет воевать против этой нечисти, против этого сатанизма. Я еще раз призываю вас всех и клянусь именем Всевышнего. Это будет большой джихад, в котором мы все должны участвовать. И мы не остановимся, мы будем убивать их, где бы они ни находились», — заявил глава Чечни.

По его словам, для него нет никакой разницы, кто оказывает помощь Украине: США или Европа. При этом, предположил он, ни у Европы, ни у Соединенных Штатов нет достаточных возможностей для противостояния. «Столько сил, средств нет у них», — сказал глава Чечни.

Он заявил, что у советских солдат во время Великой Отечественной войны также не было достаточных условий. «Даже кушать нечего было. Все равно они выиграли, у них был дух, была вера. А что мы? Мы что, плакать должны? Нам не стыдно плакать?» — отметил Кадыров.

Глава Чечни призвал отбирать оружие и технику у украинских военных и наносить удары с помощью трофеев. «Есть у него автомат, хорошо. Хороший — [российский военнослужащий] заберет, отдаст другому. Говорят, что дивизия какая-то десантная. Хорошо, заберем у них технику, заберем оружие. Натовская, немецкая, разная техника будет у нас. Ну и что, это война», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Акции Tesla обвалились после отчета. Что с ними будет дальше
Прогнозы
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция в Турции достигла 83%. Что будет с экономикой страны
Прогнозы
Pro
Повышать цены в кризис — проигрышное решение. Как защитить прибыль иначе
Инструкции
Pro
Что ожидает телеком-рынок по итогам 2022 года
Прогнозы
Pro
Фото: Yorgos Karahalis / Reuters Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения»
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Акции Snap рухнули на 27% после отчета. Стоит ли их покупать
Прогнозы

«Сейчас мобилизованные снимают видео: это не хватает, то не хватает, автомата не хватает, автомат старый, форма не та. Э, подождите. Зато у тех, с той стороны, у наших врагов, есть хорошее оружие, хорошая форма одежды — все у них есть. У них надо забрать, у них заберем. <...> Заберем, забираем и технику, и оружие забираем — и их оружием их уничтожаем. И будем уничтожать, я вам даю слово. Мы будем нападать на них каждый день», — заявил чеченский лидер.

Президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. С начала мобилизационных мероприятий в ряде российских регионов стали сообщать об ошибках, допущенных в рамках призывной кампании: ошибочно призывались те, кто призыву не подлежал, а уже мобилизованные испытывали проблемы с экипировкой. Подобные обращения были в Омской, Новосибирской и Челябинской областях, говорили РБК региональные омбудсмены. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что проблема с закупкой экипировки усугубляется тем, что в регионе нет воинских подразделений. При этом он сказал, что проблема является актуальной для всех регионов страны.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал о жалобах родственников мобилизованных на то, что им приходится самим покупать экипировку. Правительственный портал «Объясняем.рф» указывал, что требование к мобилизованным приобретать что-то за свой счет незаконно. «Если вас заставляют купить что-либо из формы или экипировки, вы можете обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части», — отмечается в сообщении.

Об ошибках при мобилизации говорил и президент Владимир Путин, указав на множество поступающей информации по ходу призыва, оснащения, снабжения и о бытовых условиях.

12 октября генпрокурор России Игорь Краснов заявил, прокуроры выявили при мобилизации более 1,5 тыс. нарушений, в ряде случаев они касались отсутствия спальных мест для призванных.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Кадыров спецоперация Украина вооружения группировка оснащение армии джихад

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
Медведев призвал мир не подчиняться «психическим девиациям» «англосаксов»
Политика
Клишас счел словами «настоящего воина» пост Кадырова об ответе Украине
Политика
Кадыров рассказал, что его дети захватили пленных и привезли их в Грозный
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter