Кадыров заявил о джихаде и призвал солдат добывать западное оружие

Рамзан Кадыров: уважающий себя человек сам найдет автомат и все что нужно и пойдет воевать

Глава Чечни в очередном видеообращении заявил, что верующий и уважающий человек сам обеспечит себя оружием и снаряжением и не будет сидеть дома. Кадыров пообещал не останавливаться и убивать врагов, где бы они ни находились

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел неуместными жалобы попавших под мобилизацию россиян на то, что их не обеспечивают оружием и оснащением достаточного качества. Об этом Кадыров, являющийся сторонником активных действий в военной спецоперации на Украине, заявил в телеграм-канале, разместив пост и видеообращение.

«Сегодня верующий и уважающий себя человек не будет сидеть дома, он сам найдет себе автомат, сам найдет себе все, что необходимо, и пойдет воевать против этой нечисти, против этого сатанизма. Я еще раз призываю вас всех и клянусь именем Всевышнего. Это будет большой джихад, в котором мы все должны участвовать. И мы не остановимся, мы будем убивать их, где бы они ни находились», — заявил глава Чечни.

По его словам, для него нет никакой разницы, кто оказывает помощь Украине: США или Европа. При этом, предположил он, ни у Европы, ни у Соединенных Штатов нет достаточных возможностей для противостояния. «Столько сил, средств нет у них», — сказал глава Чечни.

Он заявил, что у советских солдат во время Великой Отечественной войны также не было достаточных условий. «Даже кушать нечего было. Все равно они выиграли, у них был дух, была вера. А что мы? Мы что, плакать должны? Нам не стыдно плакать?» — отметил Кадыров.

Глава Чечни призвал отбирать оружие и технику у украинских военных и наносить удары с помощью трофеев. «Есть у него автомат, хорошо. Хороший — [российский военнослужащий] заберет, отдаст другому. Говорят, что дивизия какая-то десантная. Хорошо, заберем у них технику, заберем оружие. Натовская, немецкая, разная техника будет у нас. Ну и что, это война», — сказал он.

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«Сейчас мобилизованные снимают видео: это не хватает, то не хватает, автомата не хватает, автомат старый, форма не та. Э, подождите. Зато у тех, с той стороны, у наших врагов, есть хорошее оружие, хорошая форма одежды — все у них есть. У них надо забрать, у них заберем. <...> Заберем, забираем и технику, и оружие забираем — и их оружием их уничтожаем. И будем уничтожать, я вам даю слово. Мы будем нападать на них каждый день», — заявил чеченский лидер.

Президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. С начала мобилизационных мероприятий в ряде российских регионов стали сообщать об ошибках, допущенных в рамках призывной кампании: ошибочно призывались те, кто призыву не подлежал, а уже мобилизованные испытывали проблемы с экипировкой. Подобные обращения были в Омской, Новосибирской и Челябинской областях, говорили РБК региональные омбудсмены. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что проблема с закупкой экипировки усугубляется тем, что в регионе нет воинских подразделений. При этом он сказал, что проблема является актуальной для всех регионов страны.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал о жалобах родственников мобилизованных на то, что им приходится самим покупать экипировку. Правительственный портал «Объясняем.рф» указывал, что требование к мобилизованным приобретать что-то за свой счет незаконно. «Если вас заставляют купить что-либо из формы или экипировки, вы можете обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части», — отмечается в сообщении.

Об ошибках при мобилизации говорил и президент Владимир Путин, указав на множество поступающей информации по ходу призыва, оснащения, снабжения и о бытовых условиях.

12 октября генпрокурор России Игорь Краснов заявил, прокуроры выявили при мобилизации более 1,5 тыс. нарушений, в ряде случаев они касались отсутствия спальных мест для призванных.