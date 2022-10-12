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Краснов призвал поменять мобилизационную систему

Краснов призвал не делать военкоматы «крайними», а улучшать систему мобилизации
Прокуроры выявили при мобилизации более 1,5 тыс. нарушений, в ряде случаев они добились принятия мер по оборудованию спальных мест для призванных. Генпрокурор сообщил о работе над системными мерами по вручению повесток
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Мобилизационная система в России должна быть изменена, в нее следует внедрить передовые интеллектуальные технологии «в закрытом контуре», предложил генпрокурор Игорь Краснов в интервью «РИА Новости».

«И делать тут одни военкоматы «крайними» неправильно. Напротив, надо оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев, и прокуроры в рамках своих полномочий этим активно занимаются», — добавил он.

Всего в рамках частичной мобилизации выявлено более 1,5 тыс. нарушений, вмешательство прокуроров позволило в значительной степени преодолеть «негативные тенденции мобилизационных мероприятий», рассказал Краснов. Он уточнил, что прокуратура приняла меры для оборудования спальных мест, обеспечения мобилизованных обмундированием и вещами, в ряде случаев воинские части после вмешательства военных прокуроров дополнительно оснащаются необходимой для обучения техникой и обеспечиваются специалистами.

«Большинство вскрытых текущих недочетов устранено либо находятся в стадии устранения, допущенные организационные ошибки будут проанализированы, чтобы они не повторялись... Мы вырабатываем системные меры по всем направлениям, начиная от вручения повесток и обеспечения пайками до получения навыков управления военной техникой», — подчеркнул генпрокурор.

Об ошибках при мобилизации говорил и президент Владимир Путин, указав на множество поступающей информации по ходу призыва, оснащения, снабжения и о бытовых условиях. «Возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул он. Президент также указал, что ошибочно призываются многодетные отцы, страдающие хроническими заболеваниями, либо вышедшие из призывного возраста. Минобороны, продолжил Путин, своевременно не внесло правки по отсрочкам от мобилизации.

«Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — оценил ход мобилизации зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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мобилизация Генпрокуратура Игорь Краснов
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