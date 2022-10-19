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Bild узнал об отмене визита Штайнмайера в Киев из-за «опасной обстановки»

Bild: президент Германии Штайнмайер отменил визит в Киев из-за «соображений безопасности»
Визит немецкого президента был запланирован на 20 октября, однако отменен из-за «соображений безопасности». В последнюю неделю российская армия наносит ракетные удары по военным и энергетическим объектам по всей Украине
Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Christian Marquardt / Getty Images)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер из-за соображений безопасности отменил свой визит в Киев, запланированный на 20 октября, сообщила немецкая газета Bild.

По информации издания, поездка Штайнмайера в столицу Украины согласовывалась в течение нескольких недель. Однако канцелярия президента, как пишет издание, обосновала отмену визита «соображениями безопасности».

В Киеве подобный шаг вызвал «неудовольствие и раздражение», отмечает газета. «Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице [Украины] прямо сейчас», — заявил Bild источник в правительстве Украины. В среду, по данным издания, Киев посетил министр иностранных дел Греции.

Bild указывает, что МИД, МВД и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру не ездить в Киев. Решение об отмене визита было принято во вторник.

Штайнмайер должен был посетить украинскую столицу в апреле вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной. Однако поездка не состоялась. Как позже объяснял немецкий политик, украинские власти «не хотели» этого визита и он «не был готов» к подобной реакции.

Источники немецкой газеты Bild утверждали, что Киев отказался принимать Штайнмайера из-за «тесных связей» последнего с Россией в последние годы и поддержки проекта газопровода «Северный поток-2», которую тот выражал. После этого Берлин предпринял попытки для урегулирования ситуации и в конце концов согласовал телефонный разговор двух президентов. Стороны обменялись мнениями, немецкий президент выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев.

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В последнюю неделю в Киевской и других центральных и южных областях Украины ежедневно звучит воздушная тревога. Это связано с массированными ракетными ударами по военным и энергетическим объектам, которая российская армия наносит с 10 октября. Российские власти назвали этот шаг ответом на теракт на Крымском мосту, организатором которого ФСБ назвала Киев. Президент Владимир Путин предупреждал, что, если теракты на российской территории продолжатся, «ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Франк-Вальтер Штайнмайер Германия поездка Киев Военная операция на Украине
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