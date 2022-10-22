В Норвегии задержали еще одного россиянина после запуска дрона

Полиция Норвегии задержала гражданина России по подозрению в запуске дрона в нарушение санкционного законодательства, пишет Bergensavisen со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Россиянина задержали вечером 20 октября в муниципалитете Улленсванг в районе Хордаланн провинции Вестланн (Западная Норвегия). 22 октября он должен предстать перед судом.

Директор отдела информации Полицейской службы безопасности Мартин Бернсен подтвердил изданию, что россиянина задержали, но не стал раскрывать подробностей.

«Пока рано говорить о подробностях того, что мог сделать этот человек. Дело будет расследовано. <...> Я не могу ничего сказать о том, как мы пришли к выводу, что он управлял дроном», — сказал он.

Задержанный — восьмой россиянин, которого норвежские власти пытаются привлечь к ответственности за управление дроном в нарушение санкций. В конце февраля Норвегия закрыла небо для российских воздушных судов и распространила это ограничение на беспилотники. Запускать дроны над территорией Норвегии запретили российским физическим лицам и организациям. С тех пор власти страны задержали семерых россиян по подозрению в нарушении санкций, в том числе соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина — старшего сына экс-главы РЖД Владимира Якунина. Четверых из них уже отпустили.