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В Норвегии освободили четырех россиян, задержанных из-за фотосъемки

Полиция Норвегии: четверо задержанных россиян отпущены из-под стражи
Трех мужчин и женщину задержали в норвежском городе Мушёэн из-за подозрений в незаконной фотосъемке охраняемых объектов. Россиянка заявила, что фотографировала северное сияние, говорил ее адвокат
Фото: Стоян Ненов / Reuters
Фото: Стоян Ненов / Reuters

В Норвегии освободили из-под стражи четырех россиян, задержанных и арестованных в городе Мушёэн из-за подозрений в незаконной фотосъемке, говорится в сообщении норвежской полиции.

Задержание было связано с предполагаемой фотосъемкой базы береговой охраны в городе Сортланде на севере Норвегии. При обыске в автомобиле задержанных нашли большое количество фототехники и фотоматериалов, указывается в сообщении.

По итогам проверки полиция не нашла оснований для дальнейшего задержания россиян. В сообщении указано, что на фотографиях пока не было обнаружено объектов, съемка которых запрещена, после чего правоохранительные органы склонились к версии, что задержанные являются туристами.

«На основании изложенного полиция не требовала дальнейшего задержания, и четверо граждан России отпущены на свободу», — сказано в сообщении.

Дело не прекращено, вопрос о дальнейшем расследовании решит Служба безопасности полиции Норвегии (PST, ведомство при Министерстве юстиции и общественной безопасности Норвегии), добавили в норвежской полиции.

В пресс-службе Андрея Якунина, сына главы РЖД, также ранее задержанного в Норвегии, сообщили РБК, что его нет среди освобожденных.

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11 октября в Мушёэне (город в центральной части Норвегии) полиция остановила автомобиль с российскими номерами, где находились трое мужчин и женщина из России, писало NRK со ссылкой на полицию. Проверить машину решили после получения наводки от граждан, указывало издание.

По словам Кристиана Вульфа Хансена, адвоката задержанной женщины, она заявила, что не сделала ничего плохого и фотографировала северное сияние. 14 октября окружной суд Хельгеланда арестовал задержанных на семь дней.

В Норвегии в последнее время произошло несколько случаев с задержанием россиян. Так, в октябре норвежская полиция задержала бизнесмена, сына экс-главы РЖД Владимира Якунина — Андрея Якунина. Об этом РБК рассказали в фонде Venture Investments & Yield Management, соучредителем которого является Якунин-младший. Причиной задержания стал запуск дронов на Шпицбергене.

До этого о задержании россиянина по аналогичной причине писало The Barents Obserbe без указывания его имени. В суде задержанный попросил считать его гражданином Великобритании, а местом постоянного проживания назвал Италию. Его арестовали 17 октября. «Содержание [записи] с дрона имеет большое значение для дела», — заявила прокурор Анья Миккельсен Индбьер.

На прошлой неделе россиянина задержали на пункте пропуска «Стурскуг», когда он возвращался в Россию. У него обнаружили два дрона и несколько накопителей с видео и фотографиями из поездки на 4 ТБ, при этом часть материалов была зашифрована. У задержанного обнаружили два российских паспорта и один израильский. Адвокат задержанного заявил, что тот — обычный фотограф-любитель.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Анастасия Серова Анастасия Серова
Норвегия полиция съемка задержание
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