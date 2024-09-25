В ЦАХАЛ призвали военных готовиться к наземному наступлению на «Хезболлу»
Командующий Северным командованием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ори Гордин заявил, что страна вступила в «новую фазу» военной кампании против «Хезболлы». Его слова приводит The Times of Israel.
По его словам, военные должны быть «тщательно подготовлены» к наземному наступлению на Ливан.
«Операция началась с существенного удара по возможностям «Хезболлы», особенно по [ракетным] возможностям, и существенного удара по командирам и членам организации», — отметил генерал.
В ЦАХАЛ также объявили о мобилизации двух бригад резервистов в связи с эскалацией на границе с Ливаном.
23 сентября начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против ливанской группировки. Последние дни израильская армия наносила удары по территории южного Ливана и по столице страны Бейруту. Задачей Халеви обозначил «создание условий для возвращения жителей севера [Израиля] в свои дома».
В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к жителям Ливана заявил, что израильская армия ведет войну не против ливанцев, а против «Хезболлы». Он призвал жителей прислушаться к призывам ЦАХАЛ и покинуть места, в которых «Хезболла» может хранить оружие.
Позднее начальник Генштаба уточнил, что операция получила название «Стрелы севера».
По данным ливанского Минздрава, за 23 сентября при израильских авиаударах были ранены 1645 человек и погибли по меньшей мере 492, включая 35 детей. Это максимум со времен гражданской войны в Ливане 1975–1990 годов. 24 сентября количество погибших выросло до 558. Сколько среди них бойцов «Хезболлы», не уточнялось.
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
В России доля потребителей водки выросла до 42% за год
Израиль начал военную операцию в Ливане
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов