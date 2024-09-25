В ЦАХАЛ призвали военных готовиться к наземному наступлению на «Хезболлу»

Израиль вступил в «новую фазу» военной кампании против «Хезболлы», заявил командующий Северным командованием ЦАХАЛ генерал-майор Ори Гордин

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Командующий Северным командованием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ори Гордин заявил, что страна вступила в «новую фазу» военной кампании против «Хезболлы». Его слова приводит The Times of Israel.

По его словам, военные должны быть «тщательно подготовлены» к наземному наступлению на Ливан.

«Операция началась с существенного удара по возможностям «Хезболлы», особенно по [ракетным] возможностям, и существенного удара по командирам и членам организации», — отметил генерал.

В ЦАХАЛ также объявили о мобилизации двух бригад резервистов в связи с эскалацией на границе с Ливаном.

23 сентября начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против ливанской группировки. Последние дни израильская армия наносила удары по территории южного Ливана и по столице страны Бейруту. Задачей Халеви обозначил «создание условий для возвращения жителей севера [Израиля] в свои дома».

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к жителям Ливана заявил, что израильская армия ведет войну не против ливанцев, а против «Хезболлы». Он призвал жителей прислушаться к призывам ЦАХАЛ и покинуть места, в которых «Хезболла» может хранить оружие.

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Позднее начальник Генштаба уточнил, что операция получила название «Стрелы севера».

По данным ливанского Минздрава, за 23 сентября при израильских авиаударах были ранены 1645 человек и погибли по меньшей мере 492, включая 35 детей. Это максимум со времен гражданской войны в Ливане 1975–1990 годов. 24 сентября количество погибших выросло до 558. Сколько среди них бойцов «Хезболлы», не уточнялось.