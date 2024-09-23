Нетаньяху выступил с обращением к населению Ливана

Израильский премьер в своем обращении на английском языке призвал жителей Ливана прислушаться к призывам ЦАХАЛ и покинуть места, в которых «Хезболла» может хранить оружие

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Жителям Ливана, которые находятся недалеко от объектов, используемых движением «Хезболла», следует немедленно покинуть эту территорию, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении.

По его словам, Израиль ведет войну не против ливанцев, а против «Хезболлы».

«Слишком долго «Хезболла» использовала вас как живой щит, размещая ракеты в ваших гостиных и пусковые установки в ваших гаражах, которые нацелены в наши города, прямо на наших граждан. Чтобы защитить наш народ от ударов «Хезболлы», мы должны нейтрализовать это оружие», — сказал израильский премьер в обращении.

Он добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оповещает ливанцев о необходимости держаться подальше от опасных мест. «Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас», — подчеркнул Нетаньяху.

Он призвал жителей Ливана серьезно отнестись к предупрежданиям ЦАХАЛ и «уйти из зоны опасности сейчас».

По окончании израильской операции «вы сможете безопасно вернуться в свои дома», заверил ливанцев Нетаньяху.

Ранее в понедельник начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что утром ЦАХАЛ начала «упреждающую наступательную операцию». Для этого на территории Израиля водится режим чрезвычайной ситуации, а авиация продолжает наносить удары по южному Ливану. Основной задачей Генштаб Израиля называет обеспечение безопасности израильтян, живущих на севере. Целью же операции Халеви назвал инфраструктуру шиитской группировки «Хезболла».

По последним данным, число погибших в результате уже нанесенного удара Израиля по югу Ливана увеличилось до 274, среди жертв — 21 ребенок, 39 женщин и двое врачей. Количество раненых превысило 1 тыс. человек.