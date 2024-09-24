Чего добивается Израиль своей операцией против «Хезболлы»

Третьи сутки израильская армия ведет интенсивную бомбардировку позиций «Хезболлы» в различных частях Ливана. Вчерашние удары привели к гибели свыше 500 человек, десятки тысяч покинули свои дома. Подробнее — в статье РБК

Тир, Ливан (Фото: Aziz Taher / Reuters)

С 22 сентября ВВС Израиля осуществляют интенсивные авиаудары по инфраструктуре и военным объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла». Израильские СМИ сообщают со ссылкой на военные источники, что в результате «Хезболла» лишилась половины своего ракетного арсенала. В США также оценивают потери группировки как высокие: американский чиновник заявил CNN на условиях анонимности, что та, «вероятно, была отброшена на 20 лет назад».

Как продвигается операция Израиля в Ливане

23 сентября глава генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви раскрыл кодовое название операции в Ливане — «Стрелы севера». Ее цель — уничтожить инфраструктуру и арсеналы, которые «Хезболла» использует уже около года при обстрелах северной части Израиля.

ЦАХАЛ отчиталась о поражении в течение 23 сентября 1,6 тыс. целей, среди которых крылатые ракеты большой дальности, тяжелые ракеты-носители, ракеты с боеголовками, способными нести 100 кг взрывчатки, ракеты малой дальности и БПЛА со взрывчаткой. В израильской армии подчеркивают, что наносят точечные удары только по тем зданиям, где хранятся дроны и оружие, которые группировка могла бы использовать для атак на Израиль. «Позвольте мне быть предельно ясным: ответственность за эту ситуацию несет «Хезболла». Таков план «Хезболлы» — превратить южную часть Ливана в плацдарм для своих нападений на Израиль. Мы не можем допустить, чтобы террористическая группировка хранила оружие в домах людей и использовала его для обстрела других населенных пунктов», — заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным ливанского Минздрава, за 23 сентября при израильских авианалетах были ранены 1645 человек и погибли по меньшей мере 492, включая 35 детей. Это максимум со времен гражданской войны в Ливане 1975–1990 годов. 24 сентября число погибших возросло до 558 — сколько среди них бойцов «Хезболлы», на уточняется. В ЦАХАЛ отмечают, что к таким большим жертвам могли привести вторичные взрывы боеприпасов, хранившихся в атакованных зданиях.

24 сентября арабоязычный пресс-секретарь ЦАХАЛ Авичай Адри призвал жителей всех ливанских деревень, которые живут внутри или вблизи зданий, где хранится оружие ливанской группировки, немедленно их покинуть. Ранее подобные призывы адресовались только жителям населенных пунктов юга Ливана и долины Бекаа на востоке, где, предположительно, расположена значительная часть инфраструктуры «Хезболлы». В ходе нынешних авиаударов жители районов, ставших целями израильских ВВС, получали СМС-сообщения и звонки с неизвестных номеров с призывом немедленно покинуть дома. Около 26 тыс. ливанцев устремились в другие регионы страны, прежде всего в Бейрут. Министр окружающей среды Ливана Насер Ясин сообщил Reuters, что открыты 89 пунктов временного размещения для беженцев, преимущественно в школах и других общественных учреждениях. В месяцы, предшествовавшие новому обострению, свои дома покинули около 100 тыс. ливанцев.

Воздушным операциям предшествовала волна взрывов пейджеров, раций и других портативных устройств, которыми пользовались члены «Хезболлы», в результате чего больше 4 тыс. человек получили ранения и десятки погибли. Хотя президент Израиля Ицхак Герцог «безоговорочно» опроверг причастность своей страны к этой диверсии, мировые СМИ со ссылкой на американские и израильские источники утверждают, что за операцией стояли спецслужбы Израиля. По данным The New York Times, израильская разведка готовила эту акцию много лет и учредила три подставные европейские фирмы, чтобы скрыть, что именно ее структуры изготовили взорвавшиеся устройства.

Взрывы пейджеров и раций оборвали каналы коммуникаций между членами проиранской группировки, многие офицеры и командиры попали в больницы, некоторые лишились пальцев, кистей рук и даже зрения. Те, кто не пострадал или вскоре выписался из больниц, стали целями израильских точечных ударов в последующие дни.

В частности, 20 сентября ВВС Израиля нанесли удар по зданию в Бейруте, где проходило совещание элитного подразделения «Хезболлы» «Радван», которое специализируется на операциях внутри Израиля и захвате приграничных территорий и общин. Все ее руководство, включая командира Ибрагима Акила, погибло. В ЦАХАЛ заявили, что боевики планировали проникнуть на территорию Израиля, убить и похитить жителей северных регионов, повторив акцию ХАМАС 7 октября 2023 года. 23 сентября ЦАХАЛ нанесла точечный удар по южному пригороду Бейрута Дахии с целью ликвидировать «номер три» в «Хезболле» Али Караки. Однако тот выжил и был «перемещен в безопасное место», сообщили в группировке. После полудня 24 сентября израильская армия сообщила о новом ударе по Бейруту, уже пятом с начала войны. В результате был убит командир ракетных войск «Хезболлы» Ибрагим Мухаммад Кубайси и другие руководители этого подразделения, заявили в ЦАХАЛ.

Значительные потери кадров и инфраструктуры снизили способность «Хезболлы» наносить удары по Израилю. Тем не менее 22 сентября группировка выпустила около 85 ракет по окрестностям Хайфы — впервые со Второй ливанской войны 2006 года. Система ПВО перехватила большую часть ракет, однако несколько достигли пригорода Кирьят-Бялик. Три человека получили ранения, один подросток погиб в результате ДТП во время воздушной тревоги. 23 и 24 сентября «Хезболла» выпустила еще несколько десятков ракет по северной части Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанесла новые авиаудары по зданиям на юге и востоке Ливана, где располагались арсеналы группировки. Халеви заявил на совещании 24 сентября, что «Хезболле» нельзя давать передышку. «Мы должны продолжать работать изо всех сил. Сегодня мы ускорим наступательные операции и усилим все части. Ситуация требует продолжения энергичных действий на всех направлениях», — подчеркнул он.

Может ли воздушная операция перерасти в наземную

23 сентября военно-политический кабинет Израиля объявил особое положение на территории всей страны и принял решение повысить уровень военных операций — предполагает ли это сухопутное наступление на Ливан, не уточняется. Когда пресс-секретаря ЦАХАЛ Хагари в тот же день спросили, планирует ли Израиль наземную операцию, он лишь ответил, что армия только приступила к широкомасштабным авиаударам по «Хезболле». «Готова ли армия к этому [полномасштабной войне]? Да, армия находится в полной готовности, и мы сделаем все необходимое, чтобы безопасно вернуть всех наших граждан домой, к северной границе», — заявил он (свои дома в региона после начала войны с ХАМАС покинули около 60 тыс. человек).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил 23 сентября, что стране предстоят сложные дни. «Я обещал, что мы изменим баланс безопасности, баланс сил на севере — это именно то, что мы делаем. Мы уничтожаем тысячи ракет и снарядов, направленных на израильские города и израильских граждан», — сказал он на совещании в командном центре военно-воздушных сил.

Если Израиль решит провести наземную операцию, вероятно, его целью станет вытеснение отрядов «Хезболлы» за реку Литани. Резолюция Совета Безопасности ООН 1701, принятая для прекращения Второй ливанской войны, предписывала очистить район южнее Литани от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил ООН и подразделений регулярной ливанской армии. «Хезболла» уже длительное время нарушает эту резолюцию, нанося из районов к югу от реки удары по северу Израиля.

В случае наступательных действий преимущество будет на стороне Израиля: несмотря на обширный ракетный арсенал, у «Хезболлы» нет авиации и бронетанковой техники в Ливане (по некоторым данным, группировка держит танки Т-72 и Т-54/55 в соседней Сирии). В преддверии расширения боевых действий Израиль также перебросил из сектора Газа к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая состоит из бригад коммандос и парашютно-десантных подразделений.

Вторая ливанская война началась 12 июля 2006 года, когда бойцы ливанской группировки атаковали израильский пограничный пост, взяв в плен двух солдат и убив нескольких других. В ответ Израиль начал масштабные воздушные удары по инфраструктуре и военным объектам «Хезболлы». Боевые действия продолжались около месяца и охватили преимущественно юг Ливана. Ливанская группировка проводила массированные ракетные обстрелы северных районов Израиля. ЦАХАЛ удалось продвинуться вглубь Ливана на 15–20 км, выйдя к Литани. Война закончилась 14 августаобъявлением о прекращении огня в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1701. В результате конфликта погибли более 1,2 тыс. человек в Ливане, включая мирных жителей, а также около 160 израильтян. Война привела к значительным разрушениям в Ливане. Порядка 974 тыс. ливанцев были вынуждены покинуть свои дома, были разрушены 125 тыс. жилых домов и квартир. Прямой экономический урон, по подсчетам Бейрута, составил $2,8 млрд, еще $2,2 млрд составили косвенные убытки. Значительный урон был нанесен инфраструктуре Ливана: бомбардировками были уничтожены мосты, дороги, взлетно-посадочные полосы, порты, фабрики, сети водо- и энергоснабжения.

Интенсификация боевых действий в Ливане совпала с проведением в Нью-Йорке Недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН — главного дипломатического события года, на которое съезжаются лидеры, главы внешнеполитических ведомств и высокопоставленные чиновники всех стран, в том числе Израиля и Ливана. Одной из главных тем публичных и кулуарных дискуссий, как ожидается, станет обострение на Ближнем Востоке и предотвращение новой полномасштабной войны. На 27 сентября запланировано специальное заседание Совета Безопасности ООН.

В Нью-Йорк прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан. В интервью, данном сразу двум десяткам СМИ, он назвал удары по Ливану ловушкой, призванной заманить Тегеран в обширный военный конфликт. «Мы не хотим воевать. Это Израиль хочет втянуть всех в войну и дестабилизировать регион… Он подталкивает нас к тому, чего мы не хотим», — сказал иранский лидер. На встрече с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном, прошедшей в Белом доме накануне старта общеполитической дискуссии в генассамблее ООН, президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон находится в тесной связи с обеими сторонами конфликта и предпринимает усилия по деэскалации.

Израильский чиновник на условиях анонимности заявил Times of Israel, что если «Хезболла» даст понять, что заинтересована в прекращении огня, Израиль прекратит авиаудары. Однако пока соглашение о перемирии не просматривается, сообщает «Би-Би-Си». Авиакомпании Qatar Airways, Flydubai, Etihad Airway, Air France, Delta Airlines, Air India, Wizz Air, British Airways, Lufthansa и другие приостановили полеты в Тель-Авив, Бейрут и Тегеран.