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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Госдеп предложил создать международную миссию в Нагорном Карабахе

Госдеп предложил создать международную миссию в Нагорном Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

США поддерживают идею создания международной миссии в Нагорном Карабахе, которая бы следила за выполнением Азербайджаном своих обязательств по обеспечения прав и безопасности жителей региона, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге. Его трансляция шла на YouTube.

«Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения прозрачности заверений и уверенности жителей Нагорного Карабаха и международного сообщества в том, что их права и безопасность будут последовательно защищены в соответствии с публичными заявлениями, которые сделал Азербайджан», — сказал он и добавил, что такая инициатива «активно обсуждается», и США работают над ней вместе с союзниками.

Миллер также назвал три момента, которые Вашингтон считает важными в контексте ситуации в Карабахе:

  • продление действие режима прекращения огня;
  • рассмотрение гуманитарных нужд жителей Нагорного Карабаха;
  • достижение прочного мира между Баку и Ереваном.

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Материал дополняется.

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