Госдеп предложил создать международную миссию в Нагорном Карабахе

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США поддерживают идею создания международной миссии в Нагорном Карабахе, которая бы следила за выполнением Азербайджаном своих обязательств по обеспечения прав и безопасности жителей региона, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге. Его трансляция шла на YouTube.

«Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения прозрачности заверений и уверенности жителей Нагорного Карабаха и международного сообщества в том, что их права и безопасность будут последовательно защищены в соответствии с публичными заявлениями, которые сделал Азербайджан», — сказал он и добавил, что такая инициатива «активно обсуждается», и США работают над ней вместе с союзниками.

Миллер также назвал три момента, которые Вашингтон считает важными в контексте ситуации в Карабахе:

продление действие режима прекращения огня;

рассмотрение гуманитарных нужд жителей Нагорного Карабаха;

достижение прочного мира между Баку и Ереваном.

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