Байден в письме Пашиняну пообещал укреплять сотрудничество США и Армении

Байден отметил, что США поддерживают стремление Армении к миру в регионе и продолжат укреплять сотрудничество с республикой, в том числе в военной сфере. Глава МВД России в то же время предостерег Пашиняна от дружбы с Западом

Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

США будут продолжать поддерживать Армению и развивать партнерство в области энергетики и безопасности, заявил американский президент Джо Байден в письме к армянскому премьер-министру Николу Пашиняну, которое передала прибывшая в страну глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.

«Я заверяю вас, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению, пока вы работаете над укреплением демократии у себя дома и стремитесь к стабильности по соседству», — отметил Байден.

Он добавил, что Вашингтон будет помогать Еревану в «удовлетворении гуманитарных потребностей» в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, а также будет укреплять «сотрудничество в области диверсификации энергетики, устойчивости и безопасности», это намерение подтверждают совместные военные учения двух стран, прошедшие в сентябре, указал Байден.

Помимо Саманты Пауэр в Армению также прибыли и.о. помощника государственного секретаря США Юри Ким и сенатор Гэри Питерс. Пашинян заявил Пауэр, что считает «очень важной» возможность обсудить детали ситуации в регионе в таком формате.

Армянский премьер 25 сентября также встретился с главой МВД России Владимиром Колокольцевым. Он на встрече обратил внимание на влияние Запада на Армению.

«Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию из Южного Кавказа, разрушить российско-армянскую связку. США и ЕС навязчиво предлагают свои «рецепты» для реформирования ключевых сфер, включая спецслужбы и правоохранительные структуры, оборону, судебную систему. Такое положение дел подтачивает наше союзничество. Американцы всегда преследуют лишь свои интересы, им нет дела до Армении и армян», — заявил министр.

19 сентября в Нагорном Карабахе началась «антитеррористическая операция» Азербайджана. На следующий день Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня с условием разоружения военных в регионе. Это было сделано при посредничестве российских миротворцев, которые находятся в непризнанной республике с момента окончания последнего военного конфликта там в 2020 году.

Ереван не участвовал в формировании соглашения, сообщил Пашинян. Он также отрицал присутствие армянской армии в регионе. После событий 19–20 сентября в Армении вспыхнули протесты против премьера. Пашинян заявлял, что Армению пытаются втянуть в военный конфликт с Азербайджаном, и обещал не делать необдуманных шагов.

Баку сообщил о планах по реинтеграции региона, представители Азербайджана и Карабаха провели уже две встречи для обсуждения ситуации. Армянское население покидает регион — к 25 сентября оттуда выехали почти 7 тыс. человек.