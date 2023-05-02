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Детский омбудсмен заявила, что Россия не заменяет украинское гражданство

Детский омбудсмен Львова-Белова: Россия не отменяет украинское гражданство, а дополняет
Россия, предоставляя гражданство украинским детям, «дает возможность», заявила Львова-Белова. По ее словам, никакого «стирания идентичности» нет. В марте МУС выдал ордер на арест омбудсмена. Москва считает решение суда ничтожным
Мария Львова-Белова
Мария Львова-Белова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия, выдавая свои паспорта украинским детям, не отменяет украинское гражданство, а дополняет его, заявила в интервью американскому журналу VICE уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Детского омбудсмена спросили, можно ли рассматривать процесс получения российского гражданство украинскими детьми как «форму уничтожения национальной идентичности».

«Гражданство Украины остается же у них. Мы же его не отменяем. Мы не заменяем — мы дополняем, мы даем возможность. Что это — про стирание идентичности? Когда, я уверена, что в вашем окружении есть много людей, у которых два гражданства», — ответила она.

Львова-Белова усомнилась в том, что гражданство может «стереть идентичность». «Мы всегда пели песни на русском и украинском языке. Мы рассказывали сказки русские и украинские. Мы всегда жили в дружбе и понимании. А то, что сейчас происходит, — [это] то, что, наоборот, на Украине стирают все, что связано с Россией», — добавила она.

По словам омбудсмена, в действиях России в отношении украинских детей «не было ни грамма политики», а только «сопереживание и любовь». «И поэтому я могу точно сказать, что мне не стыдно ни за одно свое действие, потому что это все было для детей и ради детей», — заключила она.

С февраля прошлого года в Россию прибыли 5 млн беженцев с Украины, в том числе более 700 тыс. детей, сообщала в декабре того же года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В прошлом мае Россия упростила получение гражданства детям-сиротам с Украины: подать заявление могут их опекуны и попечители, если сами являются гражданами России (в том числе ДНР и ЛНР, которые вошли в состав России по итогам референдумов) или Украины.

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Львова-Белова неоднократно рассказывала о вывозе детей из зоны боевых действий на Украине. Так, в прошлом ноябре она сообщила, что из дома-интерната, оказавшегося рядом с линией фронта в Херсонской области, срочно были вывезены 52 ребенка с тяжелыми патологиями. А в минувшем апреле омбудсмен рассказала, что все украинские дети, которые «отдыхали в Краснодарском крае», возвратились в семьи. По ее словам, родители отправили своих детей в здравницы на юг России в конце лета — осенью, но «из-за изменения линии фронта и множества других причин долго не могли забрать».

В минувшем марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента Владимира Путина и Львовой-Беловой: их подозревают в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Детский омбудсмен, комментируя это решение, заявила, что российские власти не делают ничего противозаконного. «Мы не получили ни одного запроса, который подтверждал бы, что дети разлучены с родителями, что, например, тот или иной ребенок был депортирован, то есть насильственно вывезен на территорию России», — сказала она.

В Кремле, комментируя решение МУС, в свою очередь отметили, что Россия, «как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда». «Соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
гражданство Мария Львова-Белова омбудсмен Украина Дети Военная операция на Украине
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