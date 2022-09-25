Швеция заявила, что из Украины в Йемен скоро отправят 50 тыс. т пшеницы

Около 50 тыс. т пшеницы скоро будут вывезены из порта Одессы в Йемен, сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде на Генассамблее ООН. По ее словам, экспорт частично профинансирован Стокгольмом.

«В рамках этой инициативы около 50 тыс. т пшеницы, отчасти благодаря шведскому финансированию, вскоре покинут порт Одессы и отправятся к миллионам женщинам, мужчинам и детям, которые находятся под угрозой голода в Йемене», — сказала она.

Министр также приветствовала усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по «зерновой инициативе».

Соглашение по «зерновой сделке» было подписано Россией и Украиной отдельно друг от друга с Турцией и ООН 22 июля. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю, представители ООН, Турции и Украины договорились вести контроль за погрузкой, чтобы исключить провоз военных грузов. Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления. Первый сухогруз покинул одесский порт 1 августа.



Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления. 20 сентября турецкий МИД сообщил о работе над пролонгацией.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что западные страны «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки с вывозом продукции с Украины. По его словам, с начала действия «зерновой сделки» в беднейшие страны отплыли только два из 87 кораблей, а продовольствия было вывезено лишь 60 тыс. т из 2 млн т (около 3%).

Российский лидер предложил ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с тем, что зерно идет в богатые страны, и одобрил идею начать поставки продукции в беднейшие страны из России.

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