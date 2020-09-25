Кремль не увидел противоречий в словах Захаровой и Нарышкина о «Новичке»

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что МИД России и Служба внешней разведки (СВР) сделали противоречащие друг другу заявления по поводу запасов на территории страны боевого химического вещества «Новичок», сказал, что никакого противоречия в этих заявлениях не было, передает корреспондент РБК.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что в России и СССР «научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием «Новичок» никогда не осуществлялось». В свою очередь, директор СВР говорил, что все запасы «Новичка» в России «были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО».

«Однозначно Нарышкин говорил, что запас химического оружия уничтожен и это сертифицировано международными наблюдателями и все это было сделано во исполнение обязательств России по конвенции о запрещении химического оружия, вот о чем говорил Нарышкин. Здесь нет противоречия, здесь не нужно цепляться за отдельные слова», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос, действительно ли в Кремле считают, что «Новичок» никогда не разрабатывался ни в СССР, ни в России, пресс-секретарь сказал: «Нет, я вам не могу этого сказать, потому что просто не обладаю такой информацией. Но в любом случае можно лишь подтвердить, что Россия все свои обязательства по конвенции выполнила и химическое оружие на территории России было уничтожено».

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