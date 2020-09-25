Разработчик заявил о возможности создать «Новичок» в любой лаборатории

Леонид Ринк (Фото: Андрей Веселов/РИА Новости)

Создатель «Новичка» Леонид Ринк заявил, что сегодня любая химическая лаборатория мира может изготовить «Новичок». Об этом он сказал «РИА Новости». По его словам, это стало возможно после того, как уехавший в США ученый Вил Мирзаянов опубликовал о веществе книгу.

«Выдал для всех террористов, как делать «Новичок» в условиях, ладно, не домашних, но в какой-то лаборатории, где есть вытяжные шкафы. В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает», — сказал Ринк.

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