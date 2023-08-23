Зеленский попросил у лидеров балканских стран помощи в экспорте зерна

Зеленский на саммите в Афинах общался с балканскими и европейскими политиками. Он обсуждал альтернативные маршруты поставок зерна с председателем Еврокомиссии и премьером Хорватии, последний предложил порты страны для экспорта

Участники Афинского саммита (Фото: Dimitris Papamitsos / Greek Prime Minister’s Office / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский попросил балканские страны содействовать в вывозе украинского зерна по Черному морю, сообщает Bloomberg.

Встречи с представителями стран балканского полуострова у Зеленского прошли в рамках Афинского саммита. В нем принимали участие руководители Сербии, Молдавии, Греции, Черногории, Румынии, Северной Македонии, Болгарии, Хорватии, Косово, а также представители Евросоюза.

У Зеленского прошли переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Он заявил украинскому коллеге об уважении территориальной целостности Украины. Зеленский назвал разговор с Вучичем открытым, честным и продуктивным



На сайте Зеленского говорится, что в Афинах он также встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Черногории Яковом Милатовичем, президентом Греции Катериной Сакелларопулу, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, премьером Болгарии Николаем Денковым и др. С некоторыми из них Зеленский обсуждал вопросы экспорта зерна.

В частности, с фон дер Ляйен он говорил об «альтернативных маршрутах для «зернового коридора», безопасности судов, их страховании. В разговоре с Пленковичем Зеленский выразил заинтересованность Киева «в поиске новых путей поставки продовольствия на мировые рынки, одним из которых может стать Хорватия». Загреб подтвердил, что сможет предоставить свои порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Альтернативные маршруты «зернового коридора» Зеленский обсуждал и с Денковым.

Зерновая вделка была заключена летом 2022-го Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН и включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Действие сделки прекратилось 17 июля. Условием возвращения к сделке Россия называла выполнение ее требований в рамках второй части соглашения — например, переподключение Россельхозбанка к SWIFT.

После сворачивания зерновой сделки и Москва, и Киев заявили, что будут рассматривать суда в Черном море как потенциальных перевозчиков военных грузов. В середине августа из Одессы вышло первое судно с момента прекращения сделки. Два дня спустя оно достигло Босфора.