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Milliyet узнала о возможной встрече с Россией по зерновой сделке

Milliyet: Россия, Турция и ООН могут встретиться в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки
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Военная операция на Украине
Газета называет одним из обсуждаемых вариантов возобновления зерновой сделки сохранение встреч России, Турции и ООН в Стамбуле, отмечая, что в сентябре в Москву приедет глава турецкого МИДа
Фото: Getty Images / Getty Images
Фото: Getty Images / Getty Images

В сентябре глава турецкого МИДа Хакан Фидан посетит Москву, в ходе визита будет обсуждаться в том числе возобновление зерновой сделки, сообщает турецкая ежедневная газета Milliyet.

Одним из возможных сценариев газета называет сохранение встреч представителей России, Турции и ООН в Стамбуле и присоединение к ним Украины «в случае прогресса».

Отмечается, что 25 августа Фидан отправится для переговоров в Киев.

Зерновая сделка была заключена в июле прошлого года Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН. В ее рамках были созданы коридоры в Черном море для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть соглашений подразумевала ослабление ограничений для российского сельхозэкспорта.

Сделка не раз продлевалась, но 17 июля Москва объявила о приостановке своего участия в ней. Российская сторона заявила, что вторая часть сделки не соблюдалась. Россия допускает возвращение к соглашениям при соблюдении ее требований. Среди них переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники, снятие ограничений с экспорта российских удобрений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что намерен лично обсудить это с российским коллегой Владимиром Путиным. По данным Yeni Şafak и телеканала NTV, турецкий лидер приедет в Россию для встречи с Путиным. Источники госагентств ТАСС и «РИА Новости» рассказывали, что Турция намерена предложить России смену подхода к зерновой сделке, а также свое посредничество по конфликту на Украине.

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The Wall Street Journal писала, что в конце июля Путин игнорировал просьбы Эрдогана обсудить возвращение Москвы к зерновой сделке. Отказ России продлевать сделку произошел после ряда шагов Турции, которые показали поворот внешней политики Анкары в сторону Запада, указывала газета. В числе таких действий издание называло передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) и готовность одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

В Кремле называли возвращение командиров «Азова» на Украину нарушением договоренностей как Киевом, так и Анкарой. В Турции позже заявили, что Анкара объяснила свои действия Москве и напряженности в отношениях сторон нет.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Турция Зерновая сделка ООН Стамбул
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