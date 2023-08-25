Суд в ЕС счел клеветой слова об Усманове как о «любимом олигархе Путина»

Австрийская газета Kurier называла в своей статье Усманова «любимым олигархом Путина». Суд счел эту фразу не обоснованной фактами и клеветнической

Алишер Усманов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Суд в немецком Гамбурге вынес решение по иску основателя холдинга USM Алишера Усманова, который он подавал против австрийской газеты Kurier из-за того, что она в одной из статей назвала его «любимым олигархом» президента Владимира Путина, передает EU Today со ссылкой на документы суда.

Kurier в одном из своих материалов написала, что Усманов, уроженец Узбекистана, пользуется репутацией «любимого олигарха Путина» и что его таковым считает «сам Путин».

Суд постановил, что подобная формулировка не была обоснована. Публичных подтверждений этому не было, а представленную изданием в свою защиту информацию о том, что в обосновании санкций ЕС Усманов описан как «один из любимых олигархов Путина», суд счел недостаточной для использования этой фразы в статье.

«Газета Kurier не смогла продемонстрировать правдивость клеветнического утверждения о том, что Путин назвал Усманова своим «любимым олигархом», — сказано в документах суда. Он также отметил, что подобные выражения в адрес бизнесмена нарушают его права.

РБК направил запрос представителю Усманова.

Бизнесмен находится под санкциями ЕС с 28 февраля 2022 года, также ограничения против него ввели США, Британия и другие страны. В августе этого года Усманов сказал, что санкции наносят ущерб его репутации, и отверг утверждение, что его можно считать олигархом, так как он не участвовал в приватизации и не был получателем «сомнительной помощи от государства».



Бизнесмен, как сообщал Bloomberg, в апреле прошлого года обратился в суд ЕС, чтобы оспорить санкции. Осенью на принадлежащих ему виллах в Германии прошли обыски. По данным немецкого портала Tagesschau, рейды были связаны с обвинениями Усманова в неуплате налогов, отмывании денег и нарушении санкций.



В ноябре 2022-го пресс-служба Усманова заявила РБК, что для подозрений в отмывании средств или уклонении от уплаты налогов в отношении бизнесмена нет никаких оснований, «происхождение его денег абсолютно прозрачно».

В мае этого года немецкий суд признал прошедшие у бизнесмена обыски незаконными. В августе Усманов также обратился в суд в связи с тем, что считает нарушением обыски на яхте Dilbar, которая ранее была «заморожена» в Гамбурге.