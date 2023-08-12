Усманов пожаловался в немецкий конституционный суд после обыска на яхте

Яхта, которую считают связанной с Усмановым, была конфискована в Гамбурге весной прошлого года. Обыски на ней бизнесмен считает нарушением права на неприкосновенность жилища. Также в ФРГ были рейды на виллах, где мог жить Усманов

Яхта «Dilbar» (Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press)

Основатель холдинга USM Алишер Усманов подал иск в немецкий федеральный конституционный суд, так как считает нарушением неприкосновенности жилища обыски, которые были проведены на яхте Dilbar, владельцем которого называют Усманова. Об этом пишет Die Welt, в суде подтвердили газете получение иска.

В иске Усманова говорится, что подобные действия были посягательством на его человеческое достоинство и нарушением гарантированной Конституцией неприкосновенности жилища. Кроме того, бизнесмен утверждает, что ограничения против него были введены необоснованно, а пункт закона, согласно которому попавший под санкции Усманов должен был сам сообщить о своих активах, является неконституционным.

Как сообщал Bloomberg, 512-футовая (156 м) яхта Dilbar — самая большая в мире по объему. По данным Минфина США, которые приводило агентство, судно с 25-метровым бассейном и двумя вертолетными площадками оценивается в $600-750 млн.

Помимо яхты, обыски проходили на виллах миллиардера (его состояние по версии Forbes — $14,4 млрд) в Баварии.

Усманов попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года, 3 марта того же года ограничения против него ввели США и Британия, 11 марта — Канада, к санкциям присоединились и другие страны. В марте во Франции и Монако были арестованы два вертолета, якобы принадлежащие Усманову, — Airbus EC-175 и Eurocopter EC-155. В апреле в немецком Гамбурге была конфискована Dilbar. Федеральное управление по борьбе с преступностью Германии заявило, что яхта принадлежит сестре Усманова, Гульбахор Исмаиловой, но так как она незадолго до этого попала под санкции, конфискация судна стала законной.

Бизнесмен 29 апреля прошлого года подал в Европейский суд общей юрисдикции апелляцию на решение ЕС ввести против ограничения, сообщал Bloomberg.

В сентябре того года обыски прошли на объектах недвижимости в Германии, которые, по данным Tagesschau, были связаны с Усмановым. Был ли тогда обыск на яхте, неясно. По данным портала, рейды были связаны с тем, что Усманов владел жильем на озере Тегернзе в ФРГ, проживал там длительное время, однако не платил положенные налоги. Также его обвиняли в отмывании денег и нарушении санкций.

В ноябре 2022-го пресс-служба Усманова заявила РБК, что для подозрений в отмывании средств или уклонении от уплаты налогов в отношении бизнесмена нет никаких оснований, «происхождение его денег абсолютно прозрачно».

В мае 2023-го немецкий суд признал незаконными обыски, которые проходили на виллах и яхте.

6 августа этого года бизнесмен сам прокомментировал введение против себя санкций Европой словами «друзья так себя не ведут». Он отметил, что ограничения наносят ущерб репутации, и отверг утверждение, что его можно считать олигархом, так как он не участвовал в приватизации и не был получателем «сомнительной помощи от государства».