Суд в Германии признал незаконными обыски на виллах по делу Усманова

Немецкая прокуратура не смогла обосновать в суде ордер на обыски недвижимости и яхты, которые проходили по делу Алишера Усманова. Представитель бизнесмена рассчитывает, что теперь его уголовное преследование в Германии прекратится

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Земельный суд Франкфурта-на-Майне 12 мая признал незаконными и отменил постановления об обысках на виллах на озере Тегернзее, в квартире недалеко от Франкфурта и других объектах недвижимости в Германии и на мегаяхте Dilbar в порту Бремена, которые немецкая прокуратура связывала с бизнесменом Алишером Усмановым. Об этом сообщила газета Der Spiegel.

«Мы приветствуем справедливое решение немецкого суда. Рассчитываем, что преследование Усманова в Германии будет прекращено», — сказал РБК представитель бизнесмена.

В сентябре 2022 года на 24 объектах недвижимости в ФРГ прошли обыски и следственные действия с привлечением 250 сотрудников силовых структур, сообщала прокуратура Мюнхена. В ходе этих обысков были изъяты документы и ценные предметы искусства. Тогда Spiegel и Merkur писали, что немецкие власти подозревали Усманова в уклонении от уплаты налогов (на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн в период с 2014 по 2022 год), недекларировании активов и нарушении санкционных правил ЕС. По их сведениям, бизнесмен являлся налоговым резидентом Германии и большую часть времени проводил в резиденции под Мюнхеном. Но представитель Усманова говорил, что с 2014 года он платит налоги в России и благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения не был обязан платить подоходный налог в Германии.

В конце апреля 2023 года газета Bild сообщила, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии и управления уголовной полиции Баварии провели обыски по делу Усманова на «Альянц Арене» в Мюнхене и в штаб-квартире футбольного клуба «Бавария». В пресс-службе бизнесмена назвали эти следственные действия «почти комичными»: «Предполагаемая аргументация следователей, согласно которой они, видимо, считают, что могут доказать «отмывание денег» со стороны Алишера Усманова, поскольку он посещал матчи «Баварии», выглядит почти комично».

Земельный суд Франкфурта-на-Майне мотивировал свое решение тем, что прокуратура не смогла обосновать первоначальное подозрение Усманова в отмывании денег, отмечает Spiegel. Кроме того, судьи подвергли критике тот факт, что следователи в значительной степени основывали свои аргументы на фильме Алексея Навального на YouTube (видимо, имеется в виду расследование «Он вам не Димон», в котором говорилось об активах, приписываемых экс-премьеру Дмитрию Медведеву и его связи с Усмановым), продолжает издание. Адвокаты бизнесмена доказали в России, что в этом фильме содержатся порочащие его сведения, поэтому он должен был быть удален (этого так не произошло).

Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в России признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен.

«Выводы суда подчеркивают его (расследования немецкой прокуруатры. — РБК) полную бесперспективность и в очередной раз поднимают вопрос о целесообразности и обоснованности широкомасштабных следственных мероприятий с привлечением прессы, которые были оплачены немецкими налогоплательщиками», — сказал РБК представитель бизнесмена. По его словам, уголовное преследование Усманова в Германии носит «политический характер». Однако маловероятно, что конфискованные предметы и документы придется возвращать в ближайшее время, указывает Spiegel: обыски были обеспечены и постановлениями о других обвинения в отношении Усманова, которые продолжают действовать. Так, недавно Окружной суд Мюнхена отклонил жалобу Усманова на обыски в рамках производства по делу о нарушении санкций.

В феврале 2022 года, после начала военной спецоперации России на Украине, Усманов наряду с другими российскими бизнесменами попал под санкции США, а затем — под санкции Великобритании и Евросоюза. Бизнесмен заявил о несправедливости этого решения, которое задело его «честь, достоинство и бизнес-репутацию». Через несколько месяцев он обжаловал включение в санкционный список Евросоюза.

В январе 2023 года стало известно о том, что Усманов покинул бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В его письме в РСПП говорилось о том, что он просит освободить его от членства в бюро «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности».

Усманов — основатель и крупнейший акционер (49%) группы USM, куда входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон». Он занимает восьмое место в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в $14,4 млрд.