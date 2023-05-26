Суд в Германии признал незаконными обыски на виллах по делу Усманова

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 25 мая, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 25 мая, 17:00
Credit Suisse проиграл суд богатейшему человеку Грузии Финансы, 12:53
Роботы и маркетплейсы: 5 трендов Московского предпринимательского форума Тренды, 12:49
«Якобы советники». Что грозит блогерам за рекламу криптовалютного «скама» Крипто, 12:48
«Фокус — на успехе клиента»: как обновляют бренды в IT Тренды, 12:43
Уникальный опыт и защита авторских прав: что дают NFT Тренды, 12:39
Акции «Тинькофф» обновили максимумы. Как сильно они еще смогут вырасти Pro, 12:38
Московский ресторан «Дикий улов» обновил летнее меню от шефа Пресс-релиз, 12:36
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Собянин оценил экономический потенциал ОЭЗ «Технополис Москва» Город, 12:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:35
В Москве загорелся релейный шкаф на железной дороге Общество, 12:35
Глава «Цементум» — о зеленых технологиях и уходе иностранцев из отрасли Новая экономика, 12:29
Казахстан проиграл в голосовании за право принять ЧМ-2027 по хоккею Спорт, 12:22
Как отечественные работодатели меняют кадровую политику Новая экономика, 12:21
Какие шансы дает предпринимателям новая ситуация в экономике Новая экономика, 12:19

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Бизнес ,  
0 

Суд в Германии признал незаконными обыски на виллах по делу Усманова

Юристы Усманова доказали в суде незаконность обысков на виллах и яхте Dilbar в Германии
Немецкая прокуратура не смогла обосновать в суде ордер на обыски недвижимости и яхты, которые проходили по делу Алишера Усманова. Представитель бизнесмена рассчитывает, что теперь его уголовное преследование в Германии прекратится
Фото: Clive Brunskill / Getty Images
Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Земельный суд Франкфурта-на-Майне 12 мая признал незаконными и отменил постановления об обысках на виллах на озере Тегернзее, в квартире недалеко от Франкфурта и других объектах недвижимости в Германии и на мегаяхте Dilbar в порту Бремена, которые немецкая прокуратура связывала с бизнесменом Алишером Усмановым. Об этом сообщила газета Der Spiegel.

«Мы приветствуем справедливое решение немецкого суда. Рассчитываем, что преследование Усманова в Германии будет прекращено», — сказал РБК представитель бизнесмена.

В сентябре 2022 года на 24 объектах недвижимости в ФРГ прошли обыски и следственные действия с привлечением 250 сотрудников силовых структур, сообщала прокуратура Мюнхена. В ходе этих обысков были изъяты документы и ценные предметы искусства. Тогда Spiegel и Merkur писали, что немецкие власти подозревали Усманова в уклонении от уплаты налогов (на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн в период с 2014 по 2022 год), недекларировании активов и нарушении санкционных правил ЕС. По их сведениям, бизнесмен являлся налоговым резидентом Германии и большую часть времени проводил в резиденции под Мюнхеном. Но представитель Усманова говорил, что с 2014 года он платит налоги в России и благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения не был обязан платить подоходный налог в Германии.

В конце апреля 2023 года газета Bild сообщила, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии и управления уголовной полиции Баварии провели обыски по делу Усманова на «Альянц Арене» в Мюнхене и в штаб-квартире футбольного клуба «Бавария». В пресс-службе бизнесмена назвали эти следственные действия «почти комичными»: «Предполагаемая аргументация следователей, согласно которой они, видимо, считают, что могут доказать «отмывание денег» со стороны Алишера Усманова, поскольку он посещал матчи «Баварии», выглядит почти комично».

Земельный суд Франкфурта-на-Майне мотивировал свое решение тем, что прокуратура не смогла обосновать первоначальное подозрение Усманова в отмывании денег, отмечает Spiegel. Кроме того, судьи подвергли критике тот факт, что следователи в значительной степени основывали свои аргументы на фильме Алексея Навального на YouTube (видимо, имеется в виду расследование «Он вам не Димон», в котором говорилось об активах, приписываемых экс-премьеру Дмитрию Медведеву и его связи с Усмановым), продолжает издание. Адвокаты бизнесмена доказали в России, что в этом фильме содержатся порочащие его сведения, поэтому он должен был быть удален (этого так не произошло).

Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в России признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен.

Читайте на РБК Pro
«За 10 дней я съел тычячу наггетсов»: легкоатлет Усэйн Болт — о питании
Основатель Getty Images: «Я мог просто ничего не делать до конца жизни»
Создатели Clubhouse все еще пытаются спасти проект. Каков их план
«Наслаждайтесь цирком»: каково работать в Tinder — в пяти пунктах

«Выводы суда подчеркивают его (расследования немецкой прокуруатры. — РБК) полную бесперспективность и в очередной раз поднимают вопрос о целесообразности и обоснованности широкомасштабных следственных мероприятий с привлечением прессы, которые были оплачены немецкими налогоплательщиками», — сказал РБК представитель бизнесмена. По его словам, уголовное преследование Усманова в Германии носит «политический характер». Однако маловероятно, что конфискованные предметы и документы придется возвращать в ближайшее время, указывает Spiegel: обыски были обеспечены и постановлениями о других обвинения в отношении Усманова, которые продолжают действовать. Так, недавно Окружной суд Мюнхена отклонил жалобу Усманова на обыски в рамках производства по делу о нарушении санкций.

В феврале 2022 года, после начала военной спецоперации России на Украине, Усманов наряду с другими российскими бизнесменами попал под санкции США, а затем — под санкции Великобритании и Евросоюза. Бизнесмен заявил о несправедливости этого решения, которое задело его «честь, достоинство и бизнес-репутацию». Через несколько месяцев он обжаловал включение в санкционный список Евросоюза.

В январе 2023 года стало известно о том, что Усманов покинул бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В его письме в РСПП говорилось о том, что он просит освободить его от членства в бюро «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности».

Усманов — основатель и крупнейший акционер (49%) группы USM, куда входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон». Он занимает восьмое место в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в $14,4 млрд.

Авторы
Теги
Любовь Мартынова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Алишер Усманов Германия обыск санкции недвижимость за рубежом суд

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
SZ узнала стратегию адвокатов Усманова по иску об отмене санкций в ФРГ
Политика
Пресс-служба Усманова назвала обвинения Германии порочащими репутацию
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter