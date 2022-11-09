Пресс-служба Усманова назвала обвинения Германии порочащими репутацию

Во вторник в филиалах UBS в Германии прошли обыски из-за подозрений в отношении Усманова в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Представители бизнесмена назвали происхождение его средств абсолютно прозрачным

Алишер Усманов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Для подозрений в отмывании средств или уклонении от уплаты налогов в отношении Алишера Усманова нет никаких оснований, заявил РБК в его пресс-службе. Там отметили, что не получали официальных уведомлений об обысках в немецких филиалах банка UBS из-за подозрений в адрес бизнесмена и не могут комментировать следственные действия.

«Господин Усманов раскрыл компетентным органам полную информацию о своих доходах и расходах начиная с середины 2000-х годов, и эта информация удостоверена международными аудиторами из «Большой четверки». Происхождение его денег абсолютно прозрачно», — подчеркнули его представители.

В пресс-службе добавили, что с 2014 года Усманов платил налоги в России, где находятся его основные инвестиции — это исключало необходимость повторной уплаты налогов в Германии в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения между двумя странами. В сентябре, когда обыски проходили на вилле Усманова в Германии, издание Spiegel уточняло, что власти ФРГ считают бизнесмена налоговым резидентом страны, так как он после 2014 года проводил большую часть времени в доме под Мюнхеном.

«Усманов посещал ФРГ прежде всего по необходимости, в силу медицинских причин, реабилитации и отдыха, — пояснили в пресс-службе. — Любые предположения об «отмывании» денег, их «непрозрачном» или «сомнительном» происхождении или «сокрытии» являются, таким образом, ложными и порочащими репутацию господина Усманова».

Во вторник в Генпрокуратуре ФРГ сообщили об обысках в филиалах швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования дела в отношении Усманова. Целью следственных мероприятий было найти доказательства отмывания денег, уточнил представитель прокуратуры. По информации Spiegel, UBS Europa направил девять сообщений о подозрительных транзакциях. Они касались самого бизнесмена и связанных с ним офшорных компаний. Речь идет об операциях по счетам с 2018 по 2022 год на сумму €2 млн.

Представитель предпринимателя называл обвинения необоснованными, ложными и клеветническими и подчеркнул, что Усманов — «законопослушный и добросовестный налогоплательщик» и «один из самых щедрых филантропов в мире».

Также в пресс-службе бизнесмена подчеркнули, что Усманов построил свой капитал благодаря предпринимательской деятельности, а также успешным международным инвестициям. «Он никогда не участвовал в процессе приватизации в России, который был основным источником богатства для многих российских «олигархов», — говорится в заявлении.

Усманов занимает седьмое место в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в $11,5 млрд. Усманов — крупнейший акционер (49%) холдинга USM, в число активов которого входят «Металлоинвест» и «МегаФон».