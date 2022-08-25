Патрушев предложил с помощью ТВ и связи защитить Карелию от влияния извне

Чтобы пресечь «распространение деструктивного иностранного информационного влияния на местное население», нужно обеспечить регион, граничащий с Финляндией, устойчивой мобильной связью и российским ТВ, считает секретарь Совбеза

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

В связи со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии нужно ограничить возможности зарубежного влияния в Карелии и улучшить социально-экономическое развитие в приграничных районах, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Петрозаводске по вопросам экономической безопасности региона, передает ТАСС.

«В целях пресечения распространения деструктивного иностранного информационного влияния на местное население обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание», — сказал он.

Патрушев добавил, что особое внимание на фоне текущих геополитических условий, в частности, вступления в НАТО Финляндии и Швеции, нужно уделить социально-экономическому развитию приграничных и арктических районов республики.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне российской военной операции на Украине. В конце июня страны получили от альянса приглашение в блок, их вступление должны одобрить все 30 стран — участниц НАТО. В начале июля Хельсинки и Стокгольм подписали протоколы о присоединении к блоку.

Президент Владимир Путин в конце июня заявлял, что Россию не беспокоит возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но «в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры» Москве придется ответить «зеркально» и «создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы» для России. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев позднее отмечал, что теперь граница Карелии с Финляндией становится границей России с НАТО, и предупреждал, что российская сторона симметрично отреагирует на присоединение Финляндии и Швеции к альянсу.

В начале июля мэр города Лаппеенранта в провинции Южная Карелия у границы Финляндии с Россией Киммо Ярва предложил местный аэропорт для размещения натовской базы. В Кремле, комментируя эти слова, напомнили, что Путин уже давал оценку подобным действиям.