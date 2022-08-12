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Таллин предложил Хельсинки блокировать Финский залив для кораблей России

Общая система ПРО Финляндии и Эстонии позволит «закрыть» Финский залив для российских кораблей, заявил глава Минобороны прибалтийской республики
Ханно Певкур&nbsp;(в центре)
Ханно Певкур (в центре) (Фото: Wiktor Dabkowski / dpa / ТАСС)

Эстония и Финляндия ведут переговоры о создании совместной системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил в интервью газете Iltalehti новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — заявил Певкур.

По его мнению, такое решение позволит «закрыть» Финский залив для российских кораблей. Iltalehti напоминает, что в прошлом году Эстония решила приобрести для береговой обороны израильские противокорабельные ракеты Blue Spear с дальностью полета 290 км. А у ВМС Финляндии есть шведские противокорабельные ракеты МТО 85М с дальностью более 100 км.

И когда Финляндия и Швеция решили присоединиться к альянсу, Балтийское море стало «внутренним морем» НАТО, отметил Певкур. По его словам, когда эти страны войдут в блок, «ситуация, которая есть на сегодняшний день, изменится».

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Фото:Ints Kalnins / Reuters

Певкур возглавил Минобороны Эстонии в середине июля. До этого он в разные годы руководил министерствами социальных дел, юстиции и внутренних дел. На этой неделе Певкур в новой должности посетил Финляндию, где встретился со своим коллегой Антти Койкконеном.

Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО после начала спецоперации России на Украине, объяснив решение изменившейся ситуацией в сфере безопасности и подчеркнув, что оно не направлено против Москвы. Протоколы о вступлении в альянс были подписаны в начале июля, теперь ратифицировать документы должны все государства — члены НАТО.

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В российском МИДе предупредили, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО ухудшит обстановку в регионе Балтийского моря, который в результате расширения альянса превратится «в арену если не военной конфронтации, то точно военного соперничества». В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что само по себе членство Швеции и Финляндии в НАТО страну не беспокоит. Но эти страны должны понимать, что если на их территории разместятся военные контингенты и инфраструктура, то Россия будет вынуждена отвечать зеркально и «создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы» для нее, сказал он.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Финляндия система ПРО Эстония НАТО Балтийское море
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