В Польше снесли еще один памятник Красной армии

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В городе Бржег Опольского воеводства на юге Польши снесли памятник Красной армии, передает TVP.

Скульптура располагалась на пересечении Олавской и Вроцлавской улиц. Снос монумента, по данным портала, инициировали местные жители, они предлагали желающим подписать соответствующую петицию. Власти оценили стоимость работ в 400–500 тыс. злотых ($83–104 тыс.), их выделил Институт национальной памяти Польши. В этом году ему исполнялось 50 лет.

Демонтажа памятника кроме жителей требовали и местные политики. Так, советник консервативной партии «Право и Справедливость» Войцех Комаржинский сказал в апреле, что такой монумент не может стоять в центре города. Ликвидировать памятник хотели и местные депутаты, однако на его снос не могли найти деньги.

Пока неизвестно, что возведут на месте снесенного памятника, пишет Naszemiasto.

С начала российской спецоперации сносить памятники советской эпохи начали в некоторых восточноевропейских странах, в том числе в Польше и на Украине. В марте польские власти снесли памятник солдатам Красной армии в Хжовице, а через месяц — три памятника в Седльце, Гончарско и Мендзыблоци, где были захоронены красноармейцы.

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Польские власти сносят советские памятники не первый год. В 2018 году газета «Коммерсантъ» со ссылкой на польский Институт национальной памяти написала, что всего власти собрались снести около 75 монументов, в основном посвященных красноармейцам. В апреле глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий сказал, что власти хотят уничтожить еще 60 монументов советским солдатам. Россия демонтаж памятников неоднократно осуждала.