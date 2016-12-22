«Коммерсантъ» опубликовал данные о сносе 75 советских памятников в Польше

Польские власти подготовили список 75 советских памятников, которые местным властям рекомендуется снести, узнала газета «Коммерсантъ». Большая часть памятников посвящена советским солдатам, погибшим в во время войны

Мемориал в Легнице, Польша (Фото: legnica.eu)

Польский Институт национальной памяти (ИНП) рекомендовал местным властям снести 75 памятников, в большинстве своем, посвященных воинам Красной армии, пишет газета «Коммерсантъ».

Газета также опубликовала список (.pdf) памятников, которые центральная власть рекомендовала к сносу. Окончательное решение должны принимать местные власти на уровне воеводств, отмечает издание. Некоторые из перечисленных в списке памятников уже снесены.

В соответствие с подписанным межправительственным соглашением «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий» польская сторона обязалась охранять воинские захоронения и памятники на них. В составленный в 1997 году список вошли более 560 памятных мест.

В подготовленном Институтом национальной истории​ перечне значатся памятники, которые не расположены на местах захоронений. По закону о декоммунизации они должны быть демонтированы.

​«Памятники же советским солдатам и Красной армии вне кладбищ по логике польских властей — «неправильные». Они «несут коммунистическую идеологию и символику» и должны быть снесены», — пишет газета.

ИНП как государственное учреждение совместно с Министерством культуры Польши осуществляет надзор как за военными захоронениями, так и за памятниками.

Ранее 20 июня депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин предложил главе МИДа Сергею Лаврову вывезти советские памятники из Польши в Россию. Депутат направил запрос главе МИДа, в котором предложил вывезти советские памятники, которым «грозит разрушение и осквернение» для того, чтобы сохранить «историческую память об освобождении территорий республик армией Советского Союза».

Закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя» был принят в Польше в 2016 году. Он запрещает называть улицы, школы, больницы в честь героев или событий, связанных с коммунизмом. В 2017 году были приняты поправки, предусматривающие снос ​памятников советского периода, за исключением​ объектов исторического, научного и образовательного наследия, а также находящихся на кладбищах.