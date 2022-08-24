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Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине путем переговоров

Он подчеркнул, что условия российской стороны при этом должны быть соблюдены. Украинские власти исключают возможность уступок Москве и настаивают на выводе российских войск со своей территории, прежде чем переговоры будут возможны
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Россия рассчитывает, что конфликт на Украине будет урегулирован путем переговоров, но лишь при условии, что цели и задачи Москвы будут выполнены, заявил постпред в ООН Василий Небензя, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, какого развития ситуации он ждет через полгода.

Переговоры России и Украины заморожены уже несколько месяцев. Последний очный раунд прошел в конце марта в Стамбуле, и стороны положительно оценили его результаты, однако затем Киев заявил о смене «эмоционального фона переговоров» после событий в Буче. В начале апреля западные СМИ опубликовали фото мертвых мирных жителей этого украинского города. В Минобороны России публикации назвали провокацией и заявили, что российские военные не убивают на Украине гражданское население, а российские войска покинули пригороды Киева до того, как появились фотографии.

После этого российская сторона не раз говорила о готовности к возобновлению диалога. В Кремле считают, что западные страны не дают Киеву вернуться за стол переговоров, но время для них однажды настанет, и тогда Украине придется согласиться на российские условия, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Зеленский отказался от переговоров с Россией до вывода войск с Украины
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Владимир Зеленский (в центре), Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Антониу Гутерриш

В свою очередь украинские власти исключают уступки Москве и говорят об отсутствии «мотивов» вести мирные переговоры с Россией на данном этапе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в середине июля заявил, что диалог будет возможен только после того, как Киев победит на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что для Москвы не будет никакой возможности для переговоров в Киеве, если в занятых российскими войсками регионах страны (Херсонской области и частично — Запорожской) пройдут референдумы о вхождении в состав России. Еще одной чертой, за которой переговоры будут невозможны, он назвал трибунал в Мариуполе над пленными украинскими военными с «Азовстали».

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Василий Небензя Совбез ООН Украина спецоперация переговоры
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